Командири мають бути із солдатами на передовій, а не за екранами на відстані, – Буданов
- Кирило Буданов заявив, що командири повинні бути поруч зі своїми військовими підрозділами для підвищення бойової ефективності.
- Він зазначив, що командування на відстані не може адекватно оцінювати обстановку та підтримувати підлеглих.
Керівник Офісу президента України виступив з різкою заявою щодо присутності командирів на фронті. За його словами, командування, яке перебуває за 30 – 50 кілометрів від передової та керує через монітори, не може ефективно впливати на ситуацію на полі бою.
Така дистанційна модель, за оцінкою Буданова, є "величезною проблемою" для бойової ефективності ЗСУ. Про це він розповів у інтерв'ю національного телемарафону "Єдині новини".
Яку заяву зробив Буданов?
Кирило Буданов підкреслив, що командири Сил оборони мають бути поруч зі своїми військовими підрозділами, а не за десятки кілометрів від позицій.
Він зазначив, що відсутність керівника на передовій суттєво знижує ефективність бою та моральний стан бійців.
За словами Буданова, наразі існує серйозна проблема, коли командний склад перебуває за 30 – 50 кілометрів від передової, виконуючи завдання "через екран". Такий спосіб управління, на його переконання, не дає змоги адекватно оцінити обставини та підтримати підлеглих.
Коли командира немає зі своїми бійцями, вони не можуть ефективно воювати. І це є величезна проблема,
– наголосив Буданов.
Він також додав, що часто зустрічав піхотинців, які за всю службу бачили свого командира лише один раз.
Які ще заяви про зробив керівник офісу?
Кирило Буданов заявив, що питання мобілізації під час війни повністю вирішити неможливо, і Україна не є винятком. Проблема пов'язана не лише з її процесом, а й з відповідальністю громадян та комунікацією з суспільством.
Буданов заявив, що немає конкретних дат завершення війни, встановлених американськими партнерами. Переговори між Україною, США та Росією є складними та без визначених термінів завершення.
Керівник Офісу президента вважає, що Росія має проблеми майже в кожній сфері та не може перемогти Україну на фронті. Він наголошує на важливості збереження санкцій проти Росії навіть після завершення війни, щоб запобігти новій агресії.