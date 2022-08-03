Засідки, полонені, знищені БМП-2 і танки: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на Півдні та Сході
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України завдали ворогу значних втрат на Донецькому та Херсонському напрямках. Особливо відзначилися морські піхотинці та артилеристи.
Перші, за даними Генштабу ЗСУ, влаштували окупантам засідку. Другі – підбили ворожу техніку та взяли кількох росіян у полон.
Читайте також ЗСУ успішно ліквідували понад 41 тисячу окупантів: свіжі втрати ворога
Нові досягнення ЗСУ на Сході та Півдні України
Генштаб наголошує, що особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжує завдавати втрат російським окупантам.
Так, на Донецькому напрямку морські піхотинці днями влаштували засідку. У результаті захисникам України вдалося знищити:
- 2 бойові машини піхоти (БМП-2);
- 1 танк,
- 15 осіб живої сили.
Крім того, наші воїни взяли 3 полонених.
Українські воїни не відстають на Херсонському напрямку. Тут вони активно проводять демілітаризацію російської армії, аби пришвидшити визволення регіону.
Наша артилерія підбила ворожий танк, що діяв в зоні відповідальності підрозділу, а піхота взяла двох полонених,
– розповіли у Генштабі.
Ситуація на фронті: актуальні дані Генштабу ЗСУ
Основні зусилля окупанти зосереджують на штурмі Бахмутського напрямку, де тривають запеклі бої. Загарбники обстрілювали з артилерії райони Кодеми, Семигір'я, Травневого, Виїмки, Берестового, Бахмутського та Опитного. Крім того, окупанти завдали авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки.
Бойові дії тривають також на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.
На Південнобузькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 14 населених пунктів. Він застосував авіацію для удару поблизу урочища Плотницьке. Окрім того, росіяни проводять повітряну розвідку.
До теми – росіяни стикнулися із дефіцитом БПЛА: деталі у відео