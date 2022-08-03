Засідки, полонені, знищені БМП-2 і танки: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на Півдні та Сході

Збройні Сили України завдали ворогу значних втрат на Донецькому та Херсонському напрямках. Особливо відзначилися морські піхотинці та артилеристи.

Перші, за даними Генштабу ЗСУ, влаштували окупантам засідку. Другі – підбили ворожу техніку та взяли кількох росіян у полон.

Читайте також ЗСУ успішно ліквідували понад 41 тисячу окупантів: свіжі втрати ворога

Нові досягнення ЗСУ на Сході та Півдні України

Генштаб наголошує, що особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжує завдавати втрат російським окупантам.

Так, на Донецькому напрямку морські піхотинці днями влаштували засідку. У результаті захисникам України вдалося знищити:

2 бойові машини піхоти (БМП-2);

1 танк,

15 осіб живої сили.

Крім того, наші воїни взяли 3 полонених.

Українські воїни не відстають на Херсонському напрямку. Тут вони активно проводять демілітаризацію російської армії, аби пришвидшити визволення регіону.

Наша артилерія підбила ворожий танк, що діяв в зоні відповідальності підрозділу, а піхота взяла двох полонених,

– розповіли у Генштабі.

Ситуація на фронті: актуальні дані Генштабу ЗСУ

російських опозиційний журналіст Ігор Яковенко припускає , що від контрнаступу ЗСУ на Херсон багато в чому залежить подальший хід війни. Тут може визначитися межа поразки окупантів – чи загарбників відкинуть на кордони станом на 23 лютого чи на 1991 рік.

Основні зусилля окупанти зосереджують на штурмі Бахмутського напрямку, де тривають запеклі бої. Загарбники обстрілювали з артилерії райони Кодеми, Семигір'я, Травневого, Виїмки, Берестового, Бахмутського та Опитного. Крім того, окупанти завдали авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки.

Бойові дії тривають також на напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут.

На Південнобузькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 14 населених пунктів. Він застосував авіацію для удару поблизу урочища Плотницьке. Окрім того, росіяни проводять повітряну розвідку.

До теми – росіяни стикнулися із дефіцитом БПЛА: деталі у відео