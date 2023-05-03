Ворог намагається покращити положення біля Мар'їнки, висока загроза ракетних ударів, – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив нові дані про ситуацію на фронті. Російські окупанти упродовж доби намагалися покращити тактичне положення біля Мар'їнки. Герої ЗСУ завдали ворогу втрат та відбили близько 30 атак російських окупантів.

Українські захисники та захисниці вже 434 доби оберігають Україну від повномасштабного вторгнення російських окупантів. Упродовж доби ворог завдав ракетних та авіаударів, а також – гатив по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні.

Зверніть увагу Просто зайшов скупитись в АТБ, було дуже страшно, – очевидці про потужний обстріл Херсона

Українців попередили, що загроза ракетних та авіаційних ударів – висока. Людей закликають не ігнорувати тривогу. Упродовж доби українські захисники відбили приблизно 30 атак. Окупанти намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найгарячішими точками залишаються Бахмут та Мар'їнка. Ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявили на Волинському та Поліському напрямках. На білоруських полігонах триває підготовка особового складу російських територіальних військ. Російські окупанти зберігають військову присутність у своїх прикордонних районах на Сіверському та Слобожанському напрямках. Ворог упродовж дня обстріляв територію Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Ворог обстріляв низку населених пунктів на Куп'янському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Даремні наступальні дії окупанти проводили на Лиманському та Авдіївському напрямках. Тривають бої за Бахмут. Також окупанти намагалися вчинити марну атаку у напрямку Нью-Йорка. Авіація Сил оборони упродовж доби тричі вдарила по районах зосередження особового складу противника.Окрім того, упродовж доби герої знищили 5 розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас "Ланцет".