Росія атакувала Харківщину "Шахедами", Шойгу прибув у КНДР: хронологія 518 дня війни
26 липня 2023, 06:49Читать новость на русском
Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста та намагається йти в наступ на певних напрямках у відповідь на контрнаступ ЗСУ. Водночас українські воїни продовжують стримувати російську навалу, ворог зазнає великих втрат.
Що відбувалося 26 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.
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