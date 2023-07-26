Росія атакувала Харківщину "Шахедами", Шойгу прибув у КНДР: хронологія 518 дня війни

Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста та намагається йти в наступ на певних напрямках у відповідь на контрнаступ ЗСУ. Водночас українські воїни продовжують стримувати російську навалу, ворог зазнає великих втрат.

Що відбувалося 26 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Канал.

До теми Успіх ЗСУ в районі Старомайорського і біля Андріївки, атака "Шахедами": хронологія 517 дня війни

Хронологія подій 26 липня

Після скандалу з військкомом Євгеном Борисовим Володимир Зеленський доручив перевірити інших військкомів. Президент повідомив, що вже є деякі попередні результати перевірки й вони невтішні.Росіяни атакували Первомайську громаду Харківської області "Шахедами". Є влучання по промислових об'єктах.Надвечір 25 липня міністр оборони Росії прибув до КНДР, зустрічали його з усіма почестями. Офіційно він повинен взяти участь в урочистих заходах. У Росії сподіваються, що цей візит повинен посприяти зміцненню військових зв'язків між двома країнами