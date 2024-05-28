Атака "Шахедами", Зеленський у Бельгії: хронологія 825 дня війни

Росія продовжує йти в наступ на багатьох напрямках, обстрілюючи мирні українські міста. 825 день повномасштабної війни почався з атаки "Шахедами".

Що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичний арені 28 травня – читайте у метаріалі 24 Каналу.

Днем раніше Дрони атакували Росію, уражено загоризонтну РЛС в Орську: хронологія 824 дня війни

Хронологія 28 травня