Атака "Шахедами", Зеленський у Бельгії: хронологія 825 дня війни
Росія продовжує йти в наступ на багатьох напрямках, обстрілюючи мирні українські міста. 825 день повномасштабної війни почався з атаки "Шахедами".
Що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичний арені 28 травня – читайте у метаріалі 24 Каналу.
Днем раніше Дрони атакували Росію, уражено загоризонтну РЛС в Орську: хронологія 824 дня війни
Хронологія 28 травня
Російські дрони-камікадзе долетіли до Київської області. Там оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської та Запорізької областей. Верховний дипломат ЄС з питань безпеки та оборони Жозеп Боррель заявив, що серед держав-членів Євросоюз зростає дискусія щодо можливості України завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це він повідомив за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Ми враховуємо той факт, що Україна має протистояти атакам, які здійснюються проти неї з російської території. Деякі країни-члени скасовують обмеження для українців, щоб вони могли використовувати нашу військову підтримку для відповіді на російські атаки по території Росії, а не лише по окупованій території, Тим часом під час пресконференції в Софії Єнс Столтенберг звернувся до союзників та заявив, що їм варто переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по Росії західною зброєю. Право на самооборону включає право вдаряти по легітимних військових цілях за межами України. Це частина самооборони. Ми бачимо, як це чітко видно зараз у боях на Харківщині, тому що російські війська перебувають на території Росії, атакуючи на кордоні українську територію, Він зазначив, що лінія фронту проходить більш-менш по лінії кордону, і якщо не можна атакувати російські сили по той бік фронту, то спроможність українських сил оборонятися дійсно знижується. Столтенберг також пояснив, що у таких умовах росіяни можуть атакувати, не будучи атакованими у відповідь. У цьому контексті він закликав союзників, які наклали обмеження на застосування переданої ними зброї, переглянути ці обмеження. Мій меседж полягає у тому, що ми повинні розглянути ці обмеження, тому що, маючи надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку українським збройним силам, Зранку 28 травня Володимир Зеленський відвідає Бельгію, про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Там президент, зокрема, зустрінеться з прем’єром для підписання двосторонньої безпекової угоди. Крім цього, Зеленський відвідає авіабазу, де відбуваються навчання на винищувачах F-16, глава держави поспілкується з пілотами. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Україні будуть французькі інструктори. Але у Франції заявили, що це питання ще вивчають. У МО пояснили, що наразі тривають переговори. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення,
Тривогу оголошували і в Києві
Росія атакувала Україну "Шахедами
Боррель прокоментував можливість атак західною зброєю по Росії, а Столтенберг виступив із заявою
– сказав Боррель.
– каже він.
– сказав Генсек НАТО.
То чи будуть французькі інструктори для ЗСУ: у Міноборони пояснили
– повідомили в МО.
Російські дрони-камікадзе долетіли до Київської області. Там оголошували повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Верховний дипломат ЄС з питань безпеки та оборони Жозеп Боррель заявив, що серед держав-членів Євросоюз зростає дискусія щодо можливості України завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Про це він повідомив за результатами засідання Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Ми враховуємо той факт, що Україна має протистояти атакам, які здійснюються проти неї з російської території. Деякі країни-члени скасовують обмеження для українців, щоб вони могли використовувати нашу військову підтримку для відповіді на російські атаки по території Росії, а не лише по окупованій території,
Тим часом під час пресконференції в Софії Єнс Столтенберг звернувся до союзників та заявив, що їм варто переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по Росії західною зброєю.
Право на самооборону включає право вдаряти по легітимних військових цілях за межами України. Це частина самооборони. Ми бачимо, як це чітко видно зараз у боях на Харківщині, тому що російські війська перебувають на території Росії, атакуючи на кордоні українську територію,
Він зазначив, що лінія фронту проходить більш-менш по лінії кордону, і якщо не можна атакувати російські сили по той бік фронту, то спроможність українських сил оборонятися дійсно знижується.
Столтенберг також пояснив, що у таких умовах росіяни можуть атакувати, не будучи атакованими у відповідь. У цьому контексті він закликав союзників, які наклали обмеження на застосування переданої ними зброї, переглянути ці обмеження.
Мій меседж полягає у тому, що ми повинні розглянути ці обмеження, тому що, маючи надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку українським збройним силам,
Зранку 28 травня Володимир Зеленський відвідає Бельгію, про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Там президент, зокрема, зустрінеться з прем’єром для підписання двосторонньої безпекової угоди.
Крім цього, Зеленський відвідає авіабазу, де відбуваються навчання на винищувачах F-16, глава держави поспілкується з пілотами.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Україні будуть французькі інструктори. Але у Франції заявили, що це питання ще вивчають. У МО пояснили, що наразі тривають переговори.
Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Міноборони спільно з Генштабом почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення,