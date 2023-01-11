Попереду місяці важких битв, але Україна досягла безповоротного імпульсу, – Ходжес

Бен Ходжес – екскомандувач американськими військами в Європі – відзначив, що Україна у війні досягла безповоротного імпульсу. Ініціатива – на її боці.

Відповідну заяву Ходжес зробив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Колишній командувач американськими військами в Європі зауважив: він не бачить нічого, щоб могли зробити російські окупанти, аби цю ситуацію переламати.

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Україна досягла безповоротного імпульсу. Звісно, попереду місяці важких битв, ще багато ні в чому не винних людей загинуть, втратять свої будинки і роботу, але зараз ініціатива на боці України,

– заявив Ходжес.

Він додав, що Україна здобула цю ініціативу завдяки:

кровопролитним боям;

ретельно спланованій роботі генерального командування;

стійкості українського народу.

Ходжес додав, що Захід – з Україною. Тому колишній командувач американськими військами в Європі з великим оптимізмом очікує на те, що станеться у 2023 році.

Інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео

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