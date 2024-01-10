Удар по оздоровчому центрі в Харкові, петиція проти Угорщини: хронологія 686 дня війни
Триває 686 день війни Росії проти України. Росія продовжує терористичні обстріли українських міст та намагається йти у наступ на деяких напрямках.
Про усе, що відбулося 10 січня на фронті, у тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі від 24 Каналу.
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У Європарламенті збирають підписи, аби позбавити Угорщину права голосу. Збір підписів ініціював Петрі Сарвамаа – депутат від Фінляндії. Він зауважив, що через дії Орбана робота заблокована. Коли депутати підпишуть угоду, її передадуть на розгляд Роберті Мецолі. Видання Bild заявило, що російські окупанти зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області. Однак ворог зазнав колосальних втрат у живій силі бронетехніці. Наразі Росія – так само далеко від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року. Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано, Тепер країні-терористці доведеться стягувати резерви. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 9 січня окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі. Пошкоджені територія та приміщення. На щастя, у той момент там не перебували люди. Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. Це – на 125% більше, аніж у 2022. Найчастіше у країні-терористці палали склади. Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.
Приліт по нафтобазі в Орлі: фото наслідків
У Європарламенті ініціюють історичну петицію
У Bild заявили, що ЗСУ зірвали зимовий наступ Кремля
– мовиться у повідомленні.
У Харкові окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі
У Росії за рік кількість пожеж зросла на 125%
У Європарламенті збирають підписи, аби позбавити Угорщину права голосу. Збір підписів ініціював Петрі Сарвамаа – депутат від Фінляндії. Він зауважив, що через дії Орбана робота заблокована.
Коли депутати підпишуть угоду, її передадуть на розгляд Роберті Мецолі.
Видання Bild заявило, що російські окупанти зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області. Однак ворог зазнав колосальних втрат у живій силі бронетехніці. Наразі Росія – так само далеко від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року.
Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано,
Тепер країні-терористці доведеться стягувати резерви.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 9 січня окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі.
Пошкоджені територія та приміщення. На щастя, у той момент там не перебували люди.
Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. Це – на 125% більше, аніж у 2022. Найчастіше у країні-терористці палали склади.
Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.