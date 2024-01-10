Удар по оздоровчому центрі в Харкові, петиція проти Угорщини: хронологія 686 дня війни

Триває 686 день війни Росії проти України. Росія продовжує терористичні обстріли українських міст та намагається йти у наступ на деяких напрямках.

Про усе, що відбулося 10 січня на фронті, у тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі від 24 Каналу.

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