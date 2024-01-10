Удар по оздоровчому центрі в Харкові, петиція проти Угорщини: хронологія 686 дня війни

10 січня 2024, 06:39
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Триває 686 день війни Росії проти України. Росія продовжує терористичні обстріли українських міст та намагається йти у наступ на деяких напрямках.

Про усе, що відбулося 10 січня на фронті, у тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі від 24 Каналу.

Днем раніше Залужний під Куп'янськом, з Гринкевичем лишився тільки один контракт: хронологія 685 дня війни

03:08, 10 січня

Приліт по нафтобазі в Орлі: фото наслідків

У мережі з'явилося ще одне фото наслідків удару по нафтобазі "Орелнафтопродукт" в Орлі, по якій влучив український БпЛА.

 

01:46, 10 січня

У Європарламенті ініціюють історичну петицію

У Європарламенті збирають підписи, аби позбавити Угорщину права голосу. Збір підписів ініціював Петрі Сарвамаа – депутат від Фінляндії. Він зауважив, що через дії Орбана робота заблокована.

Коли депутати підпишуть угоду, її передадуть на розгляд Роберті Мецолі.

00:53, 10 січня

У Bild заявили, що ЗСУ зірвали зимовий наступ Кремля

Видання Bild заявило, що російські окупанти зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області.  Однак ворог зазнав колосальних втрат у живій силі бронетехніці. Наразі Росія – так само далеко від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року.

Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано,
– мовиться у повідомленні.

Тепер країні-терористці доведеться стягувати резерви.

00:25, 10 січня

У Харкові окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 9 січня окупанти вдарили по дитячому оздоровчому центрі.

Пошкоджені територія та приміщення. На щастя, у той момент там не перебували люди.

00:02, 10 січня

У Росії за рік кількість пожеж зросла на 125%

Упродовж 2023 року на території Росії сталося 939 пожеж. Це – на 125% більше, аніж у 2022. Найчастіше у країні-терористці палали склади.

Рекордсменкою за кількістю вогників стала Московська область. Упродовж року там було "спекотно" аж 162 рази.

 

Автор: Анастасія Кушпіт