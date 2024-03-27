Атака "Шахедами", Росія виставляє загородження в бухті Севастополя: хронологія 763 дня війни

27 березня 2024, 06:44
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Росія продовжує війну проти України. Ворог обстрілює мирні міста та позиції наших військових, а також намагається йти у наступ на деяких напрямках.

У середу 27 березня наступила 763 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувалося у цей день на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте нижче у матеріалі 24 Каналу.

Днем раніше ЗСУ уразили корабель Росії, Данілов більше не секретар РНБО: хронологія 762 дня війни

Хронологія подій 27 березня

03:27, 27 березня

У низці областей України оголошували повітряну тривогу

У ніч проти 27 березня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі. У низці областей на Півночі та Сході працювала ППО.

02:47, 27 березня

Гуменюк попередила про точковий терор, який може здійснювати Росія

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що декілька десятків ракет "Циркон" з підвищеною дальністю у ворога є в накопиченні. Зокрема, вони можуть бути розташовані на мілітарі хабі типу анексованого українського півострова Крим.

І він (ворог – 24 Канал) може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю,
– наголосила Гуменюк.

Речниця також додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску. 

01:48, 27 березня

"Атеш" розкрив дії росіян у Криму після ураження "Ямалу" й "Азову"

Партизани "Атешу" розповіли, що росіяни після ураження кораблів "Ямал" та "Азов" 24 березня намагаються захистити бухту Севастополя.

Командування Чорноморського флоту перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.

Все для того, щоб убезпечитися від можливих ударів по суднах.

00:01, 27 березня

У Росії заявили про "збиття" 18 повітряних цілей

У Бєлгород знову лунали вибухи. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладклв заявив про збиття буцімто аж 18 цілей.

Автор: Анастасія Кушпіт