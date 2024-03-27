Атака "Шахедами", Росія виставляє загородження в бухті Севастополя: хронологія 763 дня війни
Росія продовжує війну проти України. Ворог обстрілює мирні міста та позиції наших військових, а також намагається йти у наступ на деяких напрямках.
У середу 27 березня наступила 763 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувалося у цей день на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте нижче у матеріалі 24 Каналу.
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Хронологія подій 27 березня
У ніч проти 27 березня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі. У низці областей на Півночі та Сході працювала ППО. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що декілька десятків ракет "Циркон" з підвищеною дальністю у ворога є в накопиченні. Зокрема, вони можуть бути розташовані на мілітарі хабі типу анексованого українського півострова Крим. І він (ворог – 24 Канал) може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю, Речниця також додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску. Партизани "Атешу" розповіли, що росіяни після ураження кораблів "Ямал" та "Азов" 24 березня намагаються захистити бухту Севастополя. Командування Чорноморського флоту перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу. Все для того, щоб убезпечитися від можливих ударів по суднах. У Бєлгород знову лунали вибухи. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладклв заявив про збиття буцімто аж 18 цілей.
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– наголосила Гуменюк.
"Атеш" розкрив дії росіян у Криму після ураження "Ямалу" й "Азову"
У Росії заявили про "збиття" 18 повітряних цілей
У ніч проти 27 березня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півночі. У низці областей на Півночі та Сході працювала ППО.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що декілька десятків ракет "Циркон" з підвищеною дальністю у ворога є в накопиченні. Зокрема, вони можуть бути розташовані на мілітарі хабі типу анексованого українського півострова Крим.
І він (ворог – 24 Канал) може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом зокрема на столицю,
Речниця також додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску.
Партизани "Атешу" розповіли, що росіяни після ураження кораблів "Ямал" та "Азов" 24 березня намагаються захистити бухту Севастополя.
Командування Чорноморського флоту перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.
Все для того, щоб убезпечитися від можливих ударів по суднах.
У Бєлгород знову лунали вибухи. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладклв заявив про збиття буцімто аж 18 цілей.