Атака "Шахедами", Росія виставляє загородження в бухті Севастополя: хронологія 763 дня війни

Росія продовжує війну проти України. Ворог обстрілює мирні міста та позиції наших військових, а також намагається йти у наступ на деяких напрямках.

У середу 27 березня наступила 763 доба повномасштабної війни Росії проти України. Що відбувалося у цей день на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте нижче у матеріалі 24 Каналу.

Днем раніше ЗСУ уразили корабель Росії, Данілов більше не секретар РНБО: хронологія 762 дня війни

Хронологія подій 27 березня