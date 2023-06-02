Китайські ЗМІ заявили, що офіційний Пекін та ЄС нарешті досягнули консенсусу у питанні війни Росії з Україною. Китай готовий докладати зусиль заради відновлення миру.

Відповідну заяву зробив Лі Хуей – представник Китаю у справах Євразії. Навесні він побував в Україні, а згодом стало відомо про візит політика до країни-терористки.

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Пізніше Лі Хуей заявив, що Китай та ЄС нарешті мають спільні погляди щодо врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну Росії з Україною).

Особливу увагу Лі Хуей звернув на ініціативи Франції. Він додав, що офіційний Пекін та Париж готові посилювати зусилля, аби мир в Україні був відновлений на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН. Особливу увагу приділяють ядерній безпеці.

Усі сторони повинні забезпечити безпеку ядерних об'єктів і вжити конкретних заходів для зниження тиску,

– заявив Лі Хуей.

Лі Хуей опинився в епіцентрі скандалу