Коли можливе послаблення бойових дій: військовий ЗСУ сказав, скільки ще росіяни готові воювати

Росія має достатню кількість ресурсів для продовження війни, тож спробує затягнути її до кінця 2025 року, проте уже не зможе активно просуватися вперед.

Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що не варто очікувати стишення боїв до середини лютого або через 100 днів.

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Чому війна не завершиться найближчим часом

Війна між Україною та Росією може перейти в стан затишшя до кінця 2025 року через виснаження ресурсів обох сторін. Як зазначив військовослужбовець, війна не завершиться найближчим часом, і активні бойові дії не припиняться до середини лютого чи через 100 днів, як очікують деякі оптимісти.

Рано чи пізно активна фаза буде призупинена, бо і ми досить виснажені, і ворог виснажений. Вже ресурсів ані у ворога, щоб просуватися активно вперед, ані у нас, щоб його швидко вибити на кордони 1991 року немає. Це така реальність,

– заявив Сазонов.

За його словами, Росія має достатньо ресурсів для продовження війни до кінця року, зокрема завдяки фонду національного добробуту, найманцям і резервам.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде дійсно шлях до досягнення миру. Згодом Росія також сказала про готовність вести переговори з Зеленським, попри попередні твердження про його "нелегітимність".

"Росія розраховує до кінця цього року тягнути війну", – додав він.

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Чи може Україна продовжувати боротьбу

Водночас Україна також забезпечена необхідними ресурсами для боротьби.

До кінця року ми також забезпечені зброєю та грошима завдяки чинним контрактам. Тому у 2026-й рік ми увійдемо більш впевнено, ніж Росія,

– підкреслив Кирило Сазонов.

Він також зазначив, що питання перемир'я або заморожування конфлікту залежить від політичних рішень. Про це можна буде говорити влітку або, найімовірніше, наприкінці 2025 року.