Чи затягнеться війна в Україні: оцінка майора армії США у відставці

Дослідник методів війни в Україні не погоджується з деякими прогнозами російсько-української війни. Він висловив своє бачення того, скільки триватиме ця війна.

Майор Армії США у відставці й дослідник методів ведення війни у містах Джон Спенсер не вважає, що російсько-українська війна затягнеться на роки. Відповідно, він не погоджується з такими прогнозами.

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На скільки може затягнутися війна Росії проти України

Початкові стратегія Путіна полягала у швидкій окупації Києва, але вона провалилася. Спенсер зауважив, що диктатор насправді досі не відмовляється від своїх намірів. Він хоче захопити якомога більше територій, вбити клин між Києвом та західними союзниками та навіть нищить українську інфраструктуру, щоб заморозити українців. Але його методи не приносять бажаних результатів.

Російська армія в дуже великій біді. Путін хоче сповільнити війну. Йому потрібен час, щоб хоча б підготувати тисячі людей, яких змусили йти на службу в армії. Наразі я не бачу жодного напрямку, на якому російська армія могла б наступати. Єдина їхня мета – це зберегти те, що вони вже захопили. Але, думаю, і в цьому вони не досягнуть успіху,

– вважає майор Спенсер.

Проте українська армія суттєво розвинулась. Він зауважив, що вона наразі найдосвідченіша у світі, адже "навчилася вбивати росіян краще, ніж будь-хто".

Тож він вважає, що війна Росії проти України повинна "досягти кульмінації" до літа 2023 року.

Я думаю, до наступного літа Україна покінчить з російською армією, тому що у Росії не має можливості поповнювати запаси, у неї немає союзників, а ще ледве вистачає живої сили. В України не закінчаться кулі і солдати. У Росії немає мільйона солдатів, яких можна кинути в бій. Для цього потрібно, щоб виживання Росії було під загрозою, щоб це була битва за існування країни. А росіяни вже показали, що вони не вірять, що це війна за виживання. Саме тому більше чоловіків втекли з країни, ніж мобілізувалися,

– сказав він.

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