Війна Росії з Україною може поширитися на Африку та Азію, – журналіст

Вторгнення Росії на територію України здатне спричинити небезпеку не лише в Європі, але й далеко за її межами. Мовиться про країни Африки та Азії, які теж можуть постраждати від дій Кремля.

Над тим, який вплив мало б вторгнення Росії в Україну, пофантазували журналісти The break through.

Важливо "Лінія оборони Європи проходить тут": підлітки з українського Нью-Йорка звернулися до Заходу

Вони спробували вирахувати, якими будуть наслідки для країн Африки та Азії у разі широкомасштабної війни Росії проти України.

Головна проблема – нестача зернових

Як пояснюють дослідники, Україна має одну з найродючіших земель на планеті. Тож, зовсім не дивно, що наша країна протягом століть була відома як житниця Європи. Головним чином Україна постачає інші країни:

зерно,

рослинні олії та безліч інших продуктів.

Це підтверджує той факт, що наша країна є найбільшим експортером кукурудзи, ячменю та жита, але саме пшениця має найбільший вплив на продовольчу безпеку в усьому світі. Водночас він постачання з України безпосередньо залежить населення від Африки до Азії.

І так сталося, що значна частина найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України розташована в її східних областях, саме в тих частинах, які найбільш уразливі для потенційного нападу з боку Росії,

– мовиться у статті.

В які країни Україна експортує найбільше зерна

Журналісти стверджують, що Україна у 2020 році експортувала приблизно 18 мільйонів тонн пшениці із загального врожаю у 24 мільйони тонн. Серед клієнтів були Китай та Європейський Союз, але українська пшениця стала основним імпортом у країнах, що розвиваються.

Наприклад, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації:

Майже половина всієї пшениці, яка споживається у Лівані у 2020 році, надходила з України.

у 2020 році, надходила з України. А Ємен та Лівія імпортують з України 22% і 43% від загального споживання пшениці відповідно.

імпортують з України 22% і 43% від загального споживання пшениці відповідно. Єгипет, найбільший споживач української пшениці, імпортував понад 3 мільйони метричних тонн у 2020 році, тобто приблизно 14% від загального обсягу пшениці.

Що відомо про загрозу вторгнення Росії до України

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

У Білому домі підтвердили, що США готують експортні санкції проти Кремля. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії.

25 січня Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.