Перемога України у війні з Росією: німецький генерал розповів, що для цього потрібно

Німецький генерал-майор Крістіан Фрейдинг висловив упевненість у перемозі України у війні, яку розпочала Росія. Він наголошує на важливості збереження єдності.

Генерал зазначив, що Україна переможе у війні з Росією за підтримки партнерів. За його словами, Сили оборони здатні це зробити.

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Україна здатна перемогти Росію

Крістіан Фрейдинг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.

Це закінчиться, коли Україна виграє війну,

– сказав генерал.

Фрейдинг пояснив оптимізм упевненістю в тому, що "українські Збройні Сили можуть це зробити".

"Ми впевнені у цінності нашої підтримки, ми впевнені у єдності партнерів України, які мають наполегливість, щоб досягти цього, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", – наголосив німецький генерал.

Що відбувається на полі бою

Як зазначив генерал, збоку здається, що на фронті зараз застій. За словами Фрейдинга, це не повинно затьмарювати той факт, що обидві сторони ведуть інтенсивні операції і часом борються за кожен метр – за допомогою піхоти та танків, за допомогою безпілотників, за допомогою артилерії.

Проте, ситуацію з постачанням боєприпасів Україні він назвав критичною.

"Однак тут відіграють роль не лише цифри. Більшість систем, що використовуються Україною, зараз набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські системи. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І тільки з Німеччини ми, ймовірно, зможемо цього року більше чим подвоїти постачання артилерійських боєприпасів", – пояснив генерал.

Україна може змінити хід війни

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу детальніше про те, що саме впливає на хід війни.

У сучасному світі війна стала більш технологічною. За словами політолога, безпілотники вже показують ефективність. "Зараз в ГУР та СБУ гарна, здорова конкуренція, хто "замочить" більше кораблів чорноморського флоту у Чорному морі. Думаю, вони самі для себе виробляють дрони, які змінили історію в Чорному морі", – наголосив Тарас Загородній.

Він зауважив, що одним із чудових прикладів роботи безпілотників по чорноморському флоту Росії – це зменшення фактично до нуля обстрілів "Калібрами". Росіяни просто бояться виводити ракетоносії у море. Це показує, як зазначив Загородній, що асиметричними діями Україна може змінити хід війни.