Ворог втратив понад 4 тисячі військових: Сирський розповів про ситуацію на Сході
Олександр Сирський розповів, що відбувається на Сході. Російські окупанти не відмовляються від своїх намірів й наступають на декількох напрямках.
За словами Сирського, російські окупанти зазнають великі втрати. Водночас вони продовжують атакувати українські частини у районі Куп'янська.
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Окрім того, російські окупанти збільшили використання дронів-камікадзе.
На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак. Втім, наші оборонці розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю. Ворог щодня втрачає свої наступальні спроможності,
– мовиться у повідомленні.
Сирський наголосив, що у районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти упродовж двох тижнів втратили понад 4 тисячі загарбників. Окрім того, знищити та пошкодити вдалося понад 500 одиниць військової техніки окупантів.
Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Бахмутському напрямку упродовж доби вдалося відбити 15 атак. Упродовж доби вдалося знищили 122 окупанти та 15 одиниць ворожої техніки.
- На Лимано-Куп'янському напрямку російські загарбники зберігають інтенсивність обстрілів. Упродовж доби окупанти здійснили 692 обстріли, а також випусти 16 дронів-камікадзе та завдали 11 авіаударів. Лише за добу там вдалося знищити понад 200 окупантів.