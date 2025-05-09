ООН зафіксувала рекордну кількість жертв серед цивільних у квітні 2025 року
- У квітні 2025 року в Україні загинуло щонайменше 209 цивільних і 1146 отримали поранення через масові ракетні удари, зокрема балістичні ракети.
- Росія продовжує атаки на великі міста, що призводить до численних жертв серед цивільного населення, включаючи дітей.
Квітень 2025 року став найсмертоноснішим місяцем для цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року через масове застосування Росією балістичних ракет. Загалом унаслідок ворожих ударів по великих містах загинуло щонайменше 209 людей.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на щомісячну доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).
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Яка кількість жертв серед цивільних у квітні
Квітень цього року в Україні став найбільш смертельним місяцем для цивільних осіб з вересня 2024 року.
Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб. Однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні,
– повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.
В ООН повідомили, що у квітні загинуло щонайменше 209 цивільних людей, а ще 1146 отримали поранення.
4 квітня внаслідок удару балістичною ракетою по Кривому Рогу загинуло 20 цивільних, щонайменше 63 особи були поранені. Через тиждень, 13 квітня, дві ракети влучили в Суми, що призвело до загибелі щонайменше 31 цивільного та поранення 105 осіб.
18 квітня в Харкові під час ракетного удару загинула одна людина, ще 102 отримали травми. 24 квітня в Києві внаслідок атаки ракетами та баражувальними боєприпасами загинуло щонайменше 11 людей, 81 особа була поранена.
Росія не припиняє атак на великі міста України
Атаки на великі українські міста продовжуються і в травні. Наразі зафіксовано нові удари по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву, що знову призвело до жертв серед цивільних.
ММПЛУ також зазначає значну кількість жертв серед дітей. У квітні загинуло щонайменше 19 дітей і 78 отримали поранення – це найвищий місячний показник за весь період з червня 2022 року.
Атаки безпілотниками малого радіуса дії на передових позиціях стали причиною 23% усіх втрат серед цивільного населення в квітні.
Загалом з січня по квітень 2025 року в Україні загинуло 664 цивільних, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.