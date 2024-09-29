Росія атакувала дронами, у Запоріжжі ворог влучив у житловий будинок: хронологія 949 дня війни
Росія не припиняє воювати в Україні, проте ЗСУ протистоять ворогу та стримують його наступ.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.
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Російські окупанти запустили по Запоріжжі щонайменше 16 КАБів. Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок, Іван Федоров зазначив, що вже п'ятеро поранених. Глава Запорізької ОВА розповів, що росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю. Російські дрони атакували Ростовську область. Жителі Єйська повідомили, що чули від 3 до 6 вибухів неподалік військового містечка, де також розташований аеродром ВМС Росії. В Одесі пролунав гучний вибух. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" в напрямку Одеської області.
Окупанти зруйнували багатоквартирний будинок в Запоріжжі
– заявив глава ОВА.
Дрони атакували декілька російських регіонів: під ударом міг опинитися аеродром ВМС Росії
Російські окупанти запустили по Запоріжжі щонайменше 16 КАБів.
Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Поцілили по житловій забудові. Здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок,
Іван Федоров зазначив, що вже п'ятеро поранених.
Глава Запорізької ОВА розповів, що росіяни нанесли понад 10 ударів по Запоріжжю.
Російські дрони атакували Ростовську область. Жителі Єйська повідомили, що чули від 3 до 6 вибухів неподалік військового містечка, де також розташований аеродром ВМС Росії.
В Одесі пролунав гучний вибух. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" в напрямку Одеської області.