Росія атакувала дронами, у Запоріжжі ворог влучив у житловий будинок: хронологія 949 дня війни

Росія не припиняє воювати в Україні, проте ЗСУ протистоять ворогу та стримують його наступ.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, як нам допомагають партнери – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Удар по лікарні в Сумах, атака "Шахедами": хронологія 948 дня війни