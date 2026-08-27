Путін може закінчити війну в Україні у 2027 році за однієї умови, – The Atlantic

Російський диктатор бажає продовжувати збройну агресію проти України. Водночас Путін може задуматись про те, що до 2029 року матиме кращі умови виходу з війни.

Рішення очільника Кремля може залежати від президентських виборів у США. Про це пише The Atlantic.

Чому Москва може припинити війну?

Видання зазначає, що Путін налаштований вести війну в Україні так довго, як зможе. Росія посилила атаки балістикою по українських містах, скориставшись дефіцитом ракет-перехоплювачів у Києва та його партнерів. Також останнім часом ЗМІ та високопосадовці різних країн повідомляють, що російський диктатор готує масову мобілізацію з метою відновити наступ на фронті.

В планах Кремля – знищити взимку своїми ударами українську енергетичну інфраструктуру. Проте ЗМІ пише, що Київ все одно не капітулює.

Водночас якщо Україна переживе зиму та продовжить завдавати удари вглиб Росії, то Путін може ухвалити рішення завершити війну всередині 2027 року.

Зіткнувшись з перспективою президента США у 2029 році, який буде більш проукраїнським, ніж Трамп, Путін може вирішити укласти вигідну угоду з цією адміністрацією,

– пише The Atlantic.

Ці домовленості можуть передбачати більшість елементів 28-пунктного плану американського президента без виведення українських військ з території, яку вони контролюють. Такий сценарій дасть змогу Путіну мати хороші відносини зі Сполученими Штатами, допоки Трамп перебуватиме в Білому домі.

В обмін на завершення війни Москва могла б домогтись:

скасування санкцій;

повернення до G7;

послаблення НАТО через партнерство з Вашингтоном.

Попри зневагу Трампа до Європи, він має можливості, аби запобігти кризі. Сполучені Штати здатні стримувати Росію, якщо захочуть. Одним із варіантів, який називає ЗМІ, є надання Україні доступ до Starlink, щоб підвищити ефективність далекобійних ударів по Росії.

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Зазначимо, що наразі переговорний процес, ініційований Дональдом Трампом, припинився. На думку першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, Росія не зацікавлена у переговорах.

Посадовець вважає, що Кремль намагатиметься завдавати ударів по українській інфраструктурі з метою примусити українців капітулювати. Дипломат заявив, що до середини березня Путін не буде розглядати можливість вести переговори.