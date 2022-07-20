Втрата техніки має для росії більше значення, ніж втрата тисяч солдатів, – радник Монастирського

За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинули 10 – 11 тисяч окупантів, ще 8 – 9 тисяч назавжди втратили боєздатність. Тобто росіяни зовсім не цінують людський ресурс.

Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він зазначив, що у росіян є єдина тактика – вони ніколи не переймались кількістю людських жертв заради досягнення мети.

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Росія ніколи не зважала на людські втрати

Як наголосив Смірнов, таку тактику можна прослідкувати, аналізуючи всю історію військової кампанії росії. Зокрема, і період Другої світової війни, де росіяни чинили аналогічно.

Вони абсолютно не переймаються. Втрата техніки має для росії більше значення, ніж втрата тисяч солдатів. Тому насправді є така кількість (загиблих та поранених росіян – 24 канал),

– заявив Смірнов.

Як наголосив радник, росія ніколи не зважала на свої людські втрати. Крім того, нагадав, що тільки в цій країні могли з'явитися такі прислів'я, як "бабы еще нарожают", "победа любой ценой" та інші.

"Закриють" усі потреби "живим м'ясом"

Смірнов зазначив, що зараз росіян не даремно порівнюють з ордою. Оскільки вони користуються її головним принципом – "нас у 10 разів більше, ми просто візьмемо напором і все".

Як приклад, можна проаналізувати радянсько-фінську війну, коли перевага росії була значно суттєвішою. Однак, зокрема, й людські втрати були просто неспівставними.

Ворог думає, що людей, солдатів, цього живого м'яса в нього достатньо, тому вони в будь-якому разі "закриють" ним всі свої потреби,

– зауважив Смірнов.

Радник наголосив, що зараз ми можемо спостерігати за тим, що росія робить з військового погляду дуже багато помилок. Саме тому в держави-агресорки такі шалені втрати.

Смірнов зазначив, що росія ніколи не зважала на свої людські втрати: дивіться відео



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