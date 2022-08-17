Деякі росіяни допетрали, як уникнути ліквідації в Україні

Військовослужбовці кольської флотилії не хочуть їхати на "спеціальну військову операцію" на територію України.

На війну – нема дурних

Так, 60 осіб, незважаючи на вмовляння всіх командирів, звільнилися з військової служби за контрактом. За словами одного з військовослужбовців, вони відмовилися від участі у "спеціальній військовій операції" на території України через те, що в їхньому контракті і навіть у присязі нема такого пункту – їхати гинути незрозуміло за що в чужу країну.

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Тим часом керівництво рф почало проводити приховані заходи так званої "промислової мобілізації" компаній та підприємств оборонного комплексу. Так, на підприємствах запроваджено цілодобовий графік роботи.

Проте працівники можуть навіть і не мріяти про підвищення зарплати. А тим, хто відмовляється працювати по дві зміни, просто видають пів зарплати.

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Зрадників не шкода нікому

Крім того, командування збройних сил рф продовжує використовувати "військовослужбовців" тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини як гарматне м'ясо для виснаження ЗСУ.

За час проведення наступальних дій у районі населеного пункту Мар'їнка (Донецька область) було повністю знищено батальйон зі складу 5 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08805, Макіївка) 1 армійського корпусу. З приблизно 500 військовослужбовців боєздатними залишилися лише трохи більше 10, інші – або вбиті, чи поранені.

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