Володимир Зеленський прокоментував можливість перемир'я з Росією

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло 816 днів. Володимир Зеленський прокоментував можливість перемир'я з російською стороною.

Про це президент України висловився в інтерв'ю французькому інформагентству AFP, інформує 24 Канал.

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Що заявив Зеленський

Київ прийме лише справедливий мир, попри заклики Заходу до швидкого вирішення. Український гарант також повторив заклик до союзників надіслати більше протиповітряної оборони та винищувачів і сказав, що найбільша перевага Росії – це заборона Україні використовувати надану Заходом зброю для ударів по території Росії.

Зеленський зазначив, що у зв’язку з тим, що в суботу (18 травня) набув чинності закон про мобілізацію, він визнав проблеми з укомплектованістю та моральним духом в українських лавах, у яких часто не вистачає озброєння та особового складу, оскільки минає третій рік війни.

Попри те що російські війська поступово просувалися в останні місяці, вони досягли більших успіхів уздовж північно-східного кордону під час наступу, який розпочався 10 травня в Харківській області. Але в п'ятницю президент заявив, що Україна буде тримати свої лінії оборони та зупинить будь-який великий прорив Росії.

"Ніхто не збирається здаватися", – сказав Зеленський.

Мирний саміт у Швейцарії

Український гарант також закликав Китай і розвинені країни світу взяти участь у мирному саміті з десятками лідерів, який вже в червні відбудеться у Швейцарії. Зазначимо, що Росія не була запрошена.

Президент сказав, що такі глобальні гравці, як Китай, "мають вплив на Росію. І чим більше таких країн буде на нашому боці, я б сказав, на боці завершення війни, тим більше Росії доведеться рухатися і з ними рахуватися".

Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас. Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир,

– наголосив Зеленський.

Перемир'я під час Олімпіади

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ідею Еммануеля Макрона стосовно перемир’я з росіянами на час проведення Олімпіади-2024.

"Давай чесно, я сказав. Еммануелю, ми не можемо вірити. Ну уявімо, що є якесь перемир'я. По-перше, ми не довіряємо Путіну. Тому це така історія собі. Друга історія: він не виведе війська, правильно? Третя історія: навіть уявімо собі, що два тижні якесь олімпійське перемир'я і всі стоять на місці. Скажи мені, я сказав Еммануелю, ну скажи мені, хто може фіксувати, що Росія не буде використовувати цей час для того, щоб підтягнути свої сили на нашу територію?" – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що з боку України "хитрощів не буде", але "буде безумовна ініціатива в руках" Росії.

Якщо це перемир'я, спортивне олімпійське перемир'я на час Олімпіади, саме сухопутне перемир'я, – це буде перевага у них. Тому що є ризик, що, коли ми не відбиваємо їх удари і не зупиняємо їх вогнем навіть там, де вони просуваються, – є ризик, що вони підтягнуть важку техніку на нашу територію. І ніхто не зможе їх зупинити,

– сказав Зеленський.

За словами українського лідера, технічно це фіксуватимуть, і партнери скажуть, що перемир'я зірвано, але тоді виникає питання: "Для чого це було зроблено?"

"Тобто тут більше питань, ніж відповідей. Хоча, я хочу сказати, моя позиція в цілому … Ми не проти перемир'я, ми не проти закінчення війни, але ми про справедливе закінчення війни. І ми проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку ворогу, ось проти чого", – пояснив Зеленський.

"Росія просуватиме свою "формулу миру", якщо в України не вийде"

Президент зазначив, що є поле бою і є дипломатія: 2 паралельних шляхи. Є динаміка на полі бою – ми будемо потужніше виглядати в дипломатичному сенсі. Якщо ми будемо слабкі на полі бою, ми будемо не суб'єктами, а об'єктами в дипломатичному напрямку. Ми просуваємо Саміт миру, тому що тут є ініціатива у нас… Ми сьогодні є ініціативні, а це означає, що ми не є об'єктом на цьому майданчику. Якщо у нас не вийде, якщо Захід не буде об'єднаний, Росія буде просувати свою "формулу миру", свій майданчик", – зазначив президент.

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