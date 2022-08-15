путін – це ядерна бомба, що знищила напівдохлий "русскій мір" у світі

І знову хочу сказати, що навіть я – володар не найбіднішої у світі уяви, не міг передбачити, який феноменальний успіх принесе путінський хрестовий похід на захист російськомовних та російської мови, початий ним війною в Україні.

кремлівська багатокроківочка

Читаю новини та хитаю головою. Йдеться не про заподіяння шкоди російській культурі та російському впливу, йдеться про тренд на зникнення всього російського за межами рф: мови, культури та самих росіян.

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Коли в натовпі мирних жителів вибухає фугас, мало хто з них може закликати до справедливості. Звинувачувати треба не світ, а того, хто кинув фугас.

путін – це ядерна бомба, що знищила і без того напівдохлий російський загальносвітовий вплив, що перетворила російський паспорт на чорну мітку, російську культуру – на маргінес, російську мову – на мову окупантів, ґвалтівників і вбивць, що зробила російське громадянство ганебним.

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Із "можемо повторити" вже не вийде

Загалом, якщо судити із заяв лідерів сусідніх з рф країн, "можемо повторити" більше не буде. Не буде що повторювати. Що тут повторити? Ще раз зганьбитися?

Ні авторитету, ні впливу, ні військових успіхів, ні переможних маршів – один величезний непереборний сором на десятки років для тих, хто ще вміє соромитися.

Лідер та мислитель ваш владімір владіміровіч! Захід сонця вашого "русского міра"! Феєричний довб**б.

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