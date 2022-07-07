Україна отримала унікальний шанс "перекроїти" ще один регіон-"порохову бочку"

Уряд Угорщини заявив, що не допомагатиме Україні зброєю, щоб росія не завдавала ударів по угорцях Закарпаття. Так і сказали – саме по угорцях. Решту хай бомблять…

Деугоризація Закарпаття

Що ж, настав час поговорити про Угорщину. Війна – це не лише час втрат, але ще й час можливостей. Одна з таких можливостей – це можливість змінити етнічну ситуацію на Закарпатті.

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Внаслідок бойових дій у нас з'явилися мільйони біженців зі східних та південних областей. І вже зараз зрозуміло, що частина з них ніколи не повернеться до своїх міст, навіть у разі їхньої деокупації. Одні не захочуть повертатись після пережитого (сам знаю таких). Іншим повертатися просто нікуди, тому що їхні міста практично знищені й відбудовані будуть ще не скоро.

Таким переселенцям і треба пропонувати переїзд на Закарпаття. Особливо у райони, де є значний відсоток угорського населення. Зрозуміло, не всі хочуть переїжджати до Берегова та Чопа. Ну, так багато і не треба. Тисяч 20 – 25 точно знайдеться, і цього цілком вистачить, щоб склад міського населення зазнав істотних змін. Ще десятки тисяч, напевно, будуть раді отримати земельні ділянки у Берегівському районі для зайняття фермерством.

Звичайно ж, держава має допомогти людям із житлом та побудувати для них нові будинки. Але це й так планується робити. А щоб у переселенців була робота, туди ж, на Закарпаття, слід евакуювати і бізнес зі зруйнованих та захоплених міст Сходу. Можна, наприклад, створити для цього індустріальні парки у Береговому, Мукачеві та Чопі.

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Всі претензії – до путіна

Такі заходи зараз абсолютно виправдані й аж ніяк не порушують нічиї права. А якщо в угорського уряду з цього приводу виникне якесь занепокоєння, то його пан Орбан сміливо зможе висловити своєму партнерові владіміру путіну, з вини якого в Україні утворилася така кількість нещасних біженців.

Нам у будь-якому разі необхідно допомагати цим громадянам та десь їх розміщувати. То чому б не розмістити їх на Закарпатті? Можливо, в цьому випадку горе цих людей стане ближчим і зрозумілішим угорським сусідам.

Взагалі Закарпаття – це дуже недооцінений та благодатний край. Близькість до Європи, чудовий клімат, красиві краєвиди, багата історія. І при цьому в ньому живе якихось жалюгідних 1,3 мільйона осіб. Це очевидна аномалія. Думаю, на Закарпатті цілком може жити 2 – 2,5 мільйони людей, а то й більше. Очевидно, українці просто мало знають про цей регіон.

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