Пробите дно без терміну давності, або За що росіяни не уникнуть кари

Російські окупанти давно і скрізь пробили дно. Люди, які виросли на глибокій культурі Пушкіна і Толстого, вчинили всі військові злочини: вбивства, зґвалтування, тортури. Найменше – крадіжка пральних машин.

Крадії майбутнього

Але навіть тут є ті, хто відзначився, – організоване злочинне угруповання під керівництвом так званої уповноваженої з прав дітей при Путіні Марії Львової-Бєлової.

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Саме ця дама займається уніфікацією "законодавства" окупованого Донбасу з російським законодавством з питань опіки та піклування, а також усиновлення дітей.

Кожен заплатить за все

Ці еталонні військові злочинці займаються депортацією мирного населення, передусім неповнолітніх.Вже зараз до країн ЄС виїхали українці, які пройшли фільтраційні табори . Є випадки вилучення дітей – це страшні історії.

Дуже хотілося б, щоб постраждалі не мовчали і зверталися до європейських правоохоронних органів. Ці справи мають розслідуватись спільними групами за прикладом актів геноциду в Бучі та Ірпені.

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І тут важливо нагадати, що кожен, хто причетний до депортації дітей з України, повинен розуміти: військові злочини не мають терміну давності. У будь-якій точці світу їх заарештують та передадуть Україні.

Сьогодні перевіряються дані про депортацію понад 11 тисяч дітей. Є інформація, що окрім пропаганди до них застосовують насильство, психотропні препарати, декого вивезли "на перевиховання" до Чечні. Ці люди не заслуговують на поблажливість.

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