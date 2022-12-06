Рік, який змінив усе: який шлях пройшла Україна після оманливої розмови Байдена і Путіна

Рік тому Байден розмовляв з Путіним. Дехто тоді вірив, що вторгнення не буде. Дехто був переконаний, що Байден нас зливає.

Як світ розбив російський "компас"

І, мабуть, ніхто не міг собі уявити, що через рік нафтове ембарго набуде чинності, "Північні потоки" лежатимуть металобрухтом на дні моря, Німеччина постачатиме Україні ППО, а США навчатимуть українські війська, щоб ми могли звільнити Крим та східні регіони.

Цікаве Недоімперія вже вичерпала ресурси для перелому у війні, все вирішиться за лічені місяці

Пройде кілька років, і, озирнувшись навколо себе, проживаючи в одному з найкращих місць у світі, ми згадаємо сьогодні.

Війна в Україні змусила демократичний світ переглянути свої взаємини з Росією / Колаж 24 каналу

Майбутнє, що народжується в муках

Не знаю, скільки з вас вірить, що ми відбудуємо нашу Україну, станемо членами ЄС та НАТО, будемо одними з лідерів у питаннях верховенства права, боротьби з корупцією та свободи підприємництва.

Я переконана, що так і буде. Що саме таку Україну ми передамо нашим дітям. А поки у нас ще багато роботи. Болю. Втрат і випробувань. Проте ми все обов'язково зможемо.