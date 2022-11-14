Захід знає, як пришвидшити "жести доброї волі" росіян: чи піде він на це

Коли зараз читаю репліки і західних, і російських діячів, маю вкрай змішані почуття. На Заході сталася низка демонстративних прозрінь.

Запізніле прозріння коштувало війни

На Заході сталася низка демонстративних прозрінь. Політики найвищого рангу почали до літери повторювати ті тези, з якими до них рік тому зверталося військово-політичне керівництво України. Кілька разів ловив себе на думці, що вони тупо копіпастять наші тексти річної давності.

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А вчора Скабєєва вибухнула глибоко моральною думкою: якби ми знали, що отримаємо мордою, бо "впишеться 50 країн", то не полізли б до України. І ця думка абсолютно співзвучна сподіванням її багатомільйонної аудиторії.

Згадайте рік тому. Я вже навіть не чіпаю, що тоді казав наш міністр оборони. Бо жодних нервів не вистачить. Кулеба, свята людина, тоді на всіх майданчик кричав, звертаючись до західних лідерів: чітко скажіть росіянам, що ви "впишетеся" і що вони постраждають, якщо підуть на ескалацію. Покажіть превентивно, що із ними буде.

Можете знайти висловлювання, які звучали у відповідь: не треба так нервувати, виконуйте "Мінськ", шукайте компроміси з Кремлем.

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Час збирати каміння

Зараз українська сторона доносить своє бачення того, як далі розвиватиметься ситуація. Пояснюючи, наскільки дивними виглядають відмовки "не допустити ескалації". Адже є очевидні кроки.

Немає політичної готовності передати літаки та танки – навчіть екіпажі. І чітко позначте: один неправильний рух – одразу перше постачання умовних 200 танків протягом тижня та пари ескадрилій. Відмова піти із ЗАЕС до понеділка – ще 200 танків та вагончик ATACMS.

Адже в цю гру можна грати удвох. Якщо хотіти, звісно. І одразу підуть "непрості рішення", "жести доброї волі" тощо.

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