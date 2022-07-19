росіяни, ідіть нах*р, ми розраховуємо вижити, або Шість інгредієнтів української перемоги
Джерело:телеграм-канал Мартіна Бреста
Ідуть вони нах*р, ми розраховуємо вижити. Ні, цілком серйозно, чесно. Оте населення росії, спостерігаючи вечірнє зведення новин, з усмішкою вигукує: "Та ми їх забомбимо у кам'яний вік! Як вони збираються оборонятися, якщо ракета "Калібр" дістає до будь-якої точки України?".
Розрахунок на страх
Так, дістає. До будь-якої точки. Так, ми це знаємо, і вони знають, що ми знаємо, і ми знаємо, що вони знають, що ми знаємо? І що? І нічого. Ї**ла жаба гадюку.
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Ти розумієш, вони на складних щах прямо ось думають, що реально залякали нас цими бл**ськими ракетами до уср*чки. Тому що і бах, і сирена, і що ви тут можете протиставити силі російської зброї?
План мінімум – вижити й перемогти
Силі російської зброї ми можемо протиставити... Записуй, коротше:
- вміння;
- силу;
- стійкість;
- везіння;
- злість;
- чудовий український пох*їзм.
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Тому що таки ї**ла жаба гадюку. Тому що у нас – велика країна, "Калібрів" не вистачить. Тому що ми цілком серйозно розраховуємо вижити. І не просто вижити, а перемогти. Ні, я серйозно. Ми реально так вважаємо. Ми, наші батьки, наші діти і десяток "Хаймарсів". Цією компанією і тримаємося. Поки що виходить.
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