У кросівках і гумових капцях: які підрозділи окупантів тепер воюють в Україні
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. Найбільше постраждали кадрові військові, тому країна-агресорка активно залучає менш професійних солдатів.
Офіцер ЗСУ та журналіст Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що найменш боєздатними частинами ворога є ув'язнені, яких активно вербують приватні військові компанії.
До вашої уваги Наслідки будуть непередбачувані: у Росії активно вербують жінок з колоній
"Вони фактично не мають засобів захисту – не використовують касок, бронежилетів. Вони йдуть, як у Другу світову війну: дали гвинтівку чи автомат – і все. На ногах у них часто кросівки і гумові капці навіть", – зазначив Березовець.
Які підрозділи ворога воюють в Україні: дивіться відео 24 Каналу
Ці вояки зазвичай мають тільки тиждень вишколу або взагалі жодного.
Які ще сили має ворог
Попри шалені втрати, в Україні досі воюють кадрові російські військові. На сьогодні їх лишилось близько 20–50%.
Крім того, активно прямують на "концерт Кобзона" мобілізовані російські підрозділи. Основну масу офіцерів становлять так звані "піджаки" – росіяни, які закінчили військові кафедри і ніколи не служили. Це стосується і їхнього рядового складу.
До того ж Росія використовує призовників від 18 років.
"На сьогодні загальне угруповання противника на території України сягає близько 350 тисяч особового складу. Але це навіть не третина того, що противник може використати", – наголосив Березовець.
Прихована мобілізація в Росії: останні новини
- Як відомо, Владімір Путін підписав закони про підвищення призовного віку до 30 років та збільшення штрафів за неявку до військкоматів.
- Представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що в Росії таки можуть оголосити відкриту мобілізацію. Однак військово-політичне керівництво країни-агресорки намагається відтягнути це рішення через страх дестабілізувати ситуацію.
- До слова, росіян запрошують до військкоматів через звичайні повідомлення. За неявку людям погрожують кримінальною справою.