Кількість "зниклих безвісти" російських військовослужбовців під час так званої "спеціальної військової операції" досягла значення 41 666. На кінець квітня.

Це тільки ті, хто звернувся зі скаргою до "адміністрації президента росії". Цікаво, а скільки не звернулися? Так повідомляє ресурс Moscow Timеs у своєму матеріалі за 9 червня 2022 року.

До теми Спойлер закінчення війни з Україною дуже не сподобається окупантам

По суті, це загиблі, які "залишилися на полі бою" і потрапили в полон, які не змогли зв'язатися з родичами. Однак підбадьорлива динаміка…



З 24 лютого по 22 липня ЗСУ вже встигли ліквідувати 39 тисяч окупантів / Фото "5 каналу"

Так виглядає денацифікація росіян