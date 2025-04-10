Кремль щомісяця мобілізує до 9 тисяч росіян, але у ворога є серйозна проблема

Чисельність угруповання російських військ, які воюють в Україні, досягла 623 тисяч окупантів. Росіяни щомісяця його збільшують орієнтовно на 8 – 9 тисяч осіб, на рік цифра становить 120 – 130 тисяч бійців.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в розмові з 24 Каналом зазначив, що в Росії суттєвих труднощів з мобілізаційним процесом, аби поповнювати свої підрозділи – немає.

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Росія залучає на фронт техніку 40-х, 50-х років

Значних проблем з наявністю живої сили у ворога немає. Часто-густо Росія своїх солдатів відправляє на фронт без належної підготовки на полігонах або зменшує термін її проходження.

Зі слів військовослужбовця Сил ТрО, в окупантів є проблеми з озброєнням. Він звернув увагу на те, що ворог використовує на полі бою гармати й артилерійські установки, які випускалися з 1942 по 1955 роки.

"З озброєнням у ворога є серйозні проблеми. Труднощі виникають і з бронетехнікою, бо вона знищується у великій кількості. Подекуди видно і нестачу в противника вантажних автомобілів, паливозаправників", – розповів Мусієнко.

Як Кремль заманює росіян воювати проти України?

В Росії продовжуються мобілізаційні заходи. Тим, кого вербують, країна-агресорка виплачує великі зарплати. Гроші й обіцянки виплат після повернення фронту, як пояснив Мусієнко, є мотиваційним чинником для росіян йти воювати.

Є наївні люди, які думають, що точно повернуться з фронту, в більшості випадків це не так,

– зауважив військовослужбовець.

Є ще певна категорія російських громадян, яка досі ведеться на російську пропаганду, що звучить з федеральних каналів. Однак тих, хто йде воювати, наслухавшись пропагандистів, значно менше. Більшу частку займає категорія росіян, які спокусилися на чималі грошові виплати.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія через соцмережі, зокрема TikTok, вербує до свого окупаційного війська китайців. Наразі на боці країни-агресорки воюють проти України понад 150 громадян Китаю. Деякі підписали контракти з міноборони Росії у 2024 році, інші – у 2023 році.