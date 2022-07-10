Як війна вплинула на стан "залізних коней" українців і на що слід звертати увагу

Війна вкотре підтвердила, що автомобіль – не просто засіб пересування. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Це – надійний помічник, засіб для евакуації в безпечне місце й навіть тимчасова домівка у випадках, коли завантажені дороги не давали змоги проїхати більше ніж 250 – 300 кілометрів за світловий день. Тому підтримка свого авто в ідеальному технічному стані – це питання вашої безпеки й мобільності.

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Як бойові дії вплинули на ринок техобслуговування авто

Перші місяці 2022 року продемонстрували, що ситуація може стрімко змінюватися, тому вкрай важливо завжди слідкувати за справністю свого авто. Адже повністю заряджений акумулятор – це безпроблемні старти у заторах, а продіагностована кліматична система – це комфорт у спеку та гарна видимість у дощ.

Експлуатація автомобіля під час воєнного стану вимагає більш поміркованого та глибокого підходу. Навіть за умови складного фінансового становища технічним обслуговуванням машини не варто нехтувати, навмисно збільшуючи міжсервісні інтервали. Рано чи пізно це призведе до дорогого ремонту.

Під час воєнного стану звичайних регламентних техоглядів може були недостатньо. Так, через дефіцит пального суттєво зросла кількість низькоякісного, а подекуди й контрафактного бензину та дизелю. Через це важливо частіше ніж зазвичай перевіряти стан свічок запалювання та форсунок паливної системи.

Якщо автомобіль протягом тривалого часу перебував близько до зони бойових дій, то перед експлуатацією важливо перевірити його технічний стан і функціонування основних систем. Навіть якщо машина не має видимих пошкоджень, випадкова куля, що здатна пролетіти 1 – 2 км, могла пошкодити систему охолодження, гальмівну систему, один із багатьох ланцюгів живлення тощо. На жаль, вже зафіксовані випадки, коли кулі чи уламки перебивали гальмівні магістралі чи паливопроводи.

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Особливості ринку запасних частин і розхідних матеріалів у воєнний час

Головний тренд ринку запасних частин і технічних рідин у воєнний стан – це неоднорідність. Так, не всі дрібні інтернет-магазини та роздрібні точки відновили роботу через короткочасне падіння попиту чи міграцію працівників.

Перші тижні після початку повномасштабної війни ринок запчастин і технічних рідин майже завмер. Це трапилося з кількох причин:

режим очікування в покупців та оптових гравців;

порушення та перебудова логістичних маршрутів як всередині країни, так і за кордоном;

евакуація або повна зупинка українських підприємств.

Так, на OLX ми щомісяця фіксували приблизно 1 мільйон оголошень у категорії "Автозапчастини". Найбільший пік пропозицій від продавців протягом чотирьох місяців війни був у червні – 1 148 563 оголошень.

Цікаво, що у порівнянні з минулим роком кількість оголошень у цьому місяці збільшилась на 29%. Тож сьогодні українські автомобілісти можуть купувати імпортні мастила, технічні рідини та деталі без значних затримок та з будь-якого куточка країни. Звичайно, суттєво змінилися роздрібні ціни. На це вплинуло і зростання ціни палива, і послаблення гривні щодо іноземних валют.

Більшість операторів ринку єдині в думці, що зараз клієнти намагаються заощадити, рідше надають перевагу новим запчастинам та дорогим розхідним матеріалам. Водночас масовий імпорт 15 – 20-річних легковиків (за місяці пільгового періоду розмитнено понад 211 тисяч машин) і суттєво вживаних позашляховиків для потреб військових швидко відновив попит на компоненти та автохімію нижнього та середнього цінового сегменту.

Більшість імпортерів і великих онлайн-майданчиків із продажу запчастин та автохімії не зупиняли свою роботу, а за останні місяці відновили функціонування.

Так, найбільше в червні пропонували деталі для кузова – 31% від загальної кількості оголошень у категорії "Автозапчастини". У порівнянні з першим місяцем війни вибір збільшився на 27,5%. Кількість оголошень з продажу двигунів зросла майже на 20% до 194 тисяч товарів (17% від загальної кількості).

Електрообладнання побільшало на 17% (113 677 оголошень). Цікаво, що попит дорівнює пропозиції, і найбільше протягом чотирьох місяців українці відгукувалися на оголошення з продажу деталей для кузова та двигуна. Також з березня по травень автовласників цікавили деталі до підвіски та електрообладнання. У червні до п'ятірки додалися ще деталі до салону.



Як змінювався попит на окремі деталі до авто з березня по червень / Інфографіка Андрія Коцини

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