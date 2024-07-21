Для нас важливі люди, та це не означає, що Росії можна подарувати 30% території, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що увесь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни проти України. За словами президента, не значить, що всі території відвойовуються силою.

Під час інтерв'ю ВВС президент України сказав, що сила дипломатії може допомогти. Зеленський також зауважив, що йому дехто каже, мовляв, що важливіше – територія чи люди, пише 24 канал.

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Що сказав Зеленський про людей та територію України

Як можна так порівнювати, все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам – 24 Канал) 30% нашої землі,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що, по-перше, це наша земля, по-друге, а хто сказав, що росіяни не підуть далі, адже вони йшли далі.

"Хто сказав, що спрацює заморожування конфлікту – він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче нас зруйнувати. Він хоче. Він хоче знову повернення радянського союзу під його керівництвом до кінця його днів. У цьому увесь зміст цієї людини", – зауважив Зеленський.

Президент України зауважив, що Путін убив понад 500 тисяч людей своєї держави, то хто сказав, що він не захоче вбити ще мільйон українців.