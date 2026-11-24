Війна Росії проти України вже виходить далеко за межі українського фронту – російські військові та логістичні об'єкти опиняються під ударами навіть за тисячі кілометрів від Росії. Москва намагається залякувати Європу погрозами та демонструвати силу на міжнародній арені, хоча реальний вплив Володимира Путіна дедалі більше викликає сумніви.

Війна Росії проти України вже виходить далеко за межі українського фронту – російські військові та логістичні об'єкти опиняються під ударами навіть за тисячі кілометрів від Росії. Москва намагається залякувати Європу погрозами та демонструвати силу на міжнародній арені, хоча реальний вплив Володимира Путіна дедалі більше викликає сумніви. На тлі цього в самій Росії зростає втома від війни та пропаганди, а її найвідданіша аудиторія дедалі частіше вимагає правди про ситуацію на фронті.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як Україна розширює географію ударів по російських об'єктах, чому Європа досі боїться жорстко відповідати на провокації Кремля та яке місце Путін насправді посідає у світовій політиці. Також журналіст оцінив настрої в російському суспільстві, розповів про кризу пропаганди та припустив, чому 2028 рік може стати переломним для Росії.

Нова географія конфлікту: від Балтики до Африки

Характер бойових дій зазнав фундаментальних змін. Протистояння більше не обмежується лінією фронту на сході чи півдні України. За словами Ігоря Яковенка, війна вже перемістилася на нові театри воєнних дій, ставши щонайменше субконтинентальною.

Яскравим свідченням цього є блискучі операції українських сил за кордоном. Знищення російського корвета "Меркурій" та бойового гелікоптера Ка-27 біля берегів Лівії за допомогою морських дронів, а також удари по російських суховантажах, що перевозили зброю, демонструють нове технологічне ноу-хау України. Подібні інциденти фіксуються і в Балтійському морі, зокрема у Фінській затоці.

Балтійське море фактично перетворилося на внутрішнє озеро НАТО, що створює критичні проблеми для російського анклаву – Калінінградської області. Регіон опинився у складному логістичному становищі, змушуючи російський уряд терміново будувати залізничні пороми для забезпечення базових потреб. Війна прийшла не лише на територію самої Росії, але й почала методично знищувати її військові та логістичні активи по всьому світу.

Дипломатія пітерського підворіття: чому Європа розгублена

На тлі розширення географії ударів російські ракети та дрони все частіше порушують повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі. Проте реакція Заходу залишається непропорційно слабкою. Головною проблемою європейських політиків Яковенко називає панічний страх перед міфічною "ескалацією".

Європа, яка десятиліттями жила в умовах миру та низького рівня злочинності, виявилася психологічно не готовою до зіткнення з відвертим політичним бандитизмом. Російська дипломатія діє методами "гопників", беручи західних лідерів "на слабо".

Апогеєм цього нахабства стали заяви Дмитра Пєскова щодо участі Європи у переговорах, у яких той фактично вимагає від європейських делегацій звітувати перед Москвою про свої наміри ще до початку будь-яких переговорів. Росія намагається поводитися з Європою як із переможеною стороною, що підписала акт про капітуляцію.

Адекватна реакція НАТО в цій ситуації мала б полягати не у спробах умиротворення чи ігноруванні інцидентів з ракетами, а в різкому збільшенні постачання зброї Україні для завдання Росії стратегічної поразки.

Бідний родич у Шеньчжені: реальний статус Путіна

Попри спроби російської пропаганди зобразити Володимира Путіна впливовим світовим лідером, його реальний статус на міжнародній арені виглядає жалюгідно. Аналізуючи саміт у Китаї за участю Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, Яковенко зазначає, що російський диктатор виглядав там як "бідний родич" і "третій зайвий".

Китай – це суспільство з жорсткою ієрархією, де кожен має знати своє місце. На зустрічі в Шеньчжені Путіну чітко вказали його рівень. Це не була розмова трьох рівних партнерів. Реальними важковаговиками виступали інші гравці, тоді як ініціатора зустрічі просто запросили посидіти поруч.

З практичної точки зору захід виявився абсолютно порожнім. Півторагодинна розмова завершилася декларативними заявами, які не мають жодного впливу на реальну політику.

Порівняння цього саміту з Ялтинською конференцією 1945 року, яке активно просувають російські медіа, є абсурдним. Єдиним реальним результатом для Путіна стала фотосесія, яку тепер використовують пропагандисти для створення ілюзії його значущості.

Провал пропаганди та втома від тотальної брехні

Внутрішня ситуація в Росії також демонструє ознаки виснаження. Російське суспільство та армія втомилися від війни, яка триває вже майже п'ять років (з урахуванням прихованих фаз). Найбільш войовничі настрої спостерігаються виключно в глибокому тилу, тоді як на фронті домінує бажання миру.

Ця втома б'є і по російській пропагандистській машині. Яковенко наводить показовий приклад: так звані "воєнкори", які працюють за заповітами нацистського пропагандиста Юліуса Штрейхера і брешуть у кожному слові, стрімко втрачають аудиторію. Навіть найбільш радикальні російські імперці втомилися від тотальної брехні і вимагають хоча б мінімальної "окопної правди".

Натомість ті пропагандисти, які змушені дозувати брехню з часткою правди, зберігають мільйонні аудиторії. Це свідчить про те, що інформаційна бульбашка Кремля починає давати тріщини під тиском реальності, де Кримський міст зазнав критичних руйнувань, а російський флот йде на дно навіть біля берегів Африки.

Системні удари по російській логістиці, нафтопереробці та військових об'єктах неминуче ведуть до виснаження ресурсів Росії. Хоча швидкого завершення війни очікувати не варто, Яковенко робить обережний прогноз щодо фіналу цієї історичної драми.

На його думку, 2028 рік може стати переломним моментом, коли ключові політичні аномалії сучасності – Володимир Путін та його ситуативні союзники – одночасно відійдуть в історію, поставивши остаточну крапку в цій глобальній кризі.

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