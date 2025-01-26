Трамп пропонує переселити 1,5 мільйона палестинців з Сектору Гази: куди саме

Дональд Трамп заявив, що хоче, аби Йорданія, Єгипет та інші арабські країни приймали більше палестинських біженців з Сектору Гази. Таким чином американський президент хоче "очистити" зруйновані війною території.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час розмови з журналістами, які цитує AP.

До теми Нагадує аферу: чому припинення вогню у Секторі Гази вигідне для Трампа, але не для Ізраїля

Трамп хоче, щоб 1,5 мільйона палестинців виїхали з Сектору Гази

Під час 20-хвилинної сесії запитань і відповідей 25 січня з репортерами на борту літака Air Force One Дональд Трамп заявив, що вже обговорив питання щодо приймання більше палестинських біженців з королем Йорданії Абдаллою II.

Вже 26 січня президент США планує обговорити це питання з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Я хотів би, щоб Єгипет та Йорданія прийняли людей (палестинських біженців – 24 Канал). Мова, можливо, про півтора мільйона людей, а ми просто зачистимо все це і скажемо: "Ви знаєте, все скінчено",

– каже Трамп.

Трамп також подякував Йорданії за те, що країна успішно прийняла палестинських біженців. Він також заявив королю, що хотів би, щоб той взяв до себе більше палестинців, тому що Трамп зараз "дивиться на весь Сектор Гази, і там – справжній безлад".

Варто зазначити, що таке різке переміщення людей відверто суперечило б палестинській ідентичності та глибокому зв'язку громадян з Газою. З усім тим, Трамп сказав, що Газа мала "багато, багато конфліктів протягом століть", а також пояснив, що переселення палестинців "може бути тимчасовим або довгостроковим".

"Зараз це (Сектор Гази – 24 Канал) буквально місце для знесення. Майже все зруйновано, там гинуть люди. Отже, я б краще об'єднався з деякими арабськими націями та побудував житло в іншому місці, де вони (палестинці – 24 Канал), можливо, могли б жити в мирі", – стверджує Дональд Трамп.

Водночас міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив журналістам, що відмова його країни від пропозиції Трампа щодо приймання палестинців була "твердою та непохитною".

До слова, 19 січня Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази після того, як отримав списки заручників від ХАМАС. Таким чином країни оголосили про перемир'я та завершення війни, яка розпочалася 7 жовтня 2023 року.

Після цього було звільнено 2 групи ізраїльських заручників, які змогли зрештою повернутися на батьківщину. Переговори щодо другої та третьої фаз угоди про припинення вогню розпочнуться на 16-й день після початку дії перемир'я.