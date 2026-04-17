Суцільні мінуси: Трамп загнав себе і США у глухий кут війною проти Ірану

Дональд Трамп сьогодні опинився у безвихідній ситуації після того, як майже півтора місяця тому розпочав разом з Ізраїлем операцію проти Ірану. Наслідки цього конфлікту матимуть серйозний вплив на внутрішньополітичну ситуацію у США та особисто на Трампа.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пояснивши, що логіку і причини сьогоднішніх подій у Перській затоці слід шукати у внутрішньоамериканській політичній ситуації. Також протистояння на Близькому Сході потрібно розглядати в контексті виборів у Конгрес США, які відбудуться у листопаді 2026 року.

Чи досягнув Трамп хоч якихось результатів в Ірані?

Пендзин вважає, що ідея розпочати протистояння з Іраном є величезним прорахунком особисто Трампа і його радників. Війна на Близькому Сході розпочалася задля двох речей:

Трамп напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном хотів поставити під контроль іранську нафту, яку завжди активно купував Китай;

президент США прагнув здійснити чергову маленьку перемогу, як він вважав, подолавши Іран.

Однак він не досяг ані першого, ані другого. Ба більше, Трамп зробив набагато гірше для внутрішньополітичної американської ситуації, аніж навіть очікувалося,

– наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Поставити іранську нафту під свій контроль йому не вдалося. Навпаки, через кризу у Перській затоці, ціна на паливо для американців зросла на 30 – 40%.

Трампу на сьогодні абсолютно критично вийти з цієї війни і він дуже сильно цього хоче. Він заявляє, що вже практично припинив війну, лишилося ще трохи. Але у цю брехню сьогодні в Америці вже ніхто не вірить. Важливіше інше – Трамп не бачить виходу з цієї війни, щоб при цьому йому можна було зберегти обличчя,

– підкреслив Олег Пендзин.

Він нагадав, що перемовини між делегаціями США на чолі з Джей Ді Венсом та Іраном у Пакистані не мали результату.

Зверніть увагу! 11 квітня відбулися переговори між делегаціями США та Ірану. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав у них участь, назвав перемовини провальними. Сторонам не вдалося домовитися по ключовому питанню – відмові Ірану від ядерної програми. Водночас Вашингтон та Тегеран, як повідомив американський чиновник, продовжують дипломатичні перемовини "у спробах досягти угоди" та припинити війну на Близькому Сході.

Коли Трамп розпочинав війну проти Ірану, одним з важливих чинників її він вважав припинення ядерної програми Ірану. Однак наразі Тегеран не збирається відмовлятися від неї. Також поширюється інформація, що американцям не вдалося знищити запаси балістичних ракет Ірану. Тобто він має носій, який може суттєво змінити ситуацію в регіоні.

Ще один величезний мінус, який отримав Трамп у цій війні – знецінив гарантії безпеки США для інших країн. Тому що, на думку економіста, американці десятиріччями у державах на Близькому Сході розміщали свої бази, які формально були гарантом того, щоб ті країни були убезпечені від можливих обстрілів з боку Ірану.

Однак в результаті гарантії безпеки, які давали американці, виявилися нічого не варті. До речі, це наука і Україні,

– відзначив економіст.

Все це вплинуло на внутрішню політику у США та обвалило підтримку Трампа серед американців до 35%. Це найнижчий показник з моменту його приходу в Овальний кабінет. Тому це дуже серйозний сигнал про те, що після виборів у Конгрес, якщо і верхня, і нижня палати опиняться під контролем демократів, на Трампа можуть чекати дуже серйозні проблеми – аж до початку імпічменту.

