"Це закономірний процес": Буданов заявив, що війна точно закінчиться

Закінчення війни з Росією є закономірним процесом. Однак після цього перед українцями постануть не менш складні завдання.

Водночас ці завдання будуть не менш важливими та складними. Про це заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов під час виступу перед випускниками Київської школи економіки.

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Буданов висловився про закінчення війни

За словами Кирила Буданова, саме зараз і саме в Україні за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом.

Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні. Так завжди буває, коли нація вирішує йти власним, непроторенним шляхом. Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно,

– сказав очільник ГУР випускникам столичного університету.

Буданов додав, що нове покоління української нації зараз мусить допомогти світу знайти відповіді на глобальні питання.

Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам'ятайте – ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніж хтось", або "на рівні з провідними", ні. Тільки номером один,

– підсумував він.

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У попередніх інтерв'ю Буданов також робив прогнози щодо повернення тимчасово окупованого Криму. За його словами, якщо росіян на Кримському півострові відрізати від поповнення запасів, то це дозволить змусити їх підкоритися. Він також наголосив, що ракети великої дальності ATACMS, які США передали в Україну, можуть зрештою зруйнувати Кримський міст.

До слова, раніше Кирило Буданов назвав вбивство Ірини Фаріон викликом для українців. За словами очільника ГУР, її смертю ворог хоче роз'єднати українців.