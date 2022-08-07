Бачимо підготовку, – радник мера Маріуполя сказав, як саме росіяни хочуть використати порт міста
російські окупанти намагаються переобладнати маріупольський порт. Він їм потрібен для власних військових потреб.
Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, що відомо мало з цього приводу.
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Однак точно можна сказати, що війська агресора хочуть зробити з порту базу палива, тому що це спрощує логістичні потреби для ведення боїв, зокрема у Запорізькій області.
Бердянський порт їм захопити не вдалося. Залишається маріупольський, він більш безпечний для них,
– пояснив радник міського голови.
Однак наголосив, що його потужності не можна порівняти із тим, що у Бердянську. Але на березі є великі танки, де можна зберігати паливо для техніки. А потім залізницею їх перевозити куди завгодно.
Припускають, що те ж саме відбуватиметься і з боєкомплектами. Однак зберігати його, можливо, будуть у Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча.
Готують не лише порт
"Ми бачимо підготовку не лише в порту. Кілька днів тому окупанти почали розчищати всі колії у районі залізничного вокзалу. Це дійсно підготовка для великого транспортного сполучення. Ми все це фіксуємо", – пояснив Андрющенко.
Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
У Маріуполі зросла смертність
- Ситуація у Маріуполі досі критична. Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи, а смертність у лікарнях Маріуполя зросла у понад 5 разів.
- Крім цього інсулінозалежні мешканці мають лише одну можливість отримати ліки – зараз у місті є лише один лікар-ендокринолог, і то російський.
- Тим часом російські окупанти в Маріуполі створили "каталог смерті", що містить кілька тисяч фотографій тих, хто похований у братських могилах. А тіла загиблих досі лежать посеред вулиць, хоч і запаковані у пакети.