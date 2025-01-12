Нічна атака "Шахедами", ISW не фіксує просувань Росії на фронті: хронологія 1054 дня війни

В Україні триває 1054 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам на фронті, а ППО збивати ворожі повітряні цілі у небі.

Які головні події щодо війни в Україні відбулися за день, що було на фронті та на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.

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