Нічна атака "Шахедами", ISW не фіксує просувань Росії на фронті: хронологія 1054 дня війни
В Україні триває 1054 доба повномасштабного вторгнення Росії. Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам на фронті, а ППО збивати ворожі повітряні цілі у небі.
Які головні події щодо війни в Україні відбулися за день, що було на фронті та на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Новий напрямок замість Курахівського і десятки атак під Покровськом: яка ситуація на фронті
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що впродовж доби окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема: Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Окрім того, Федоров зазначив, що одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень внаслідок ворожої атаки по Василівському району. Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що бійці КНДР, які воюють у Курській області атакують великими групами за підтримки артилерії та безпілотників. Самі ж російські військові зазвичай пересуваються меншими групами. Північнокорейські солдати ігнорують українські безпілотники та продовжують просуватися вперед, попри часті удари по особовому складу. За даними ISW, російські війська прямують за бійцями КНДР, аби "стабілізувати здобутки". Втім, український військовослужбовець, який воює в Курській області, зазначив, що проблеми зі зв'язком між російськими й північнокорейськими військами можуть сповільнювати зусилля окупантів щодо закріплення нових позицій. Український військовий заявив, що в грудні бійці КНДР розпочали штурм силами від 400 до 500 осіб. Під час нього північнокорейські війська переважали українські сили в 6 разів. Журналісти зазначають, що нестача боєприпасів змусила Сили оборони відступити після 8 годин бою. Це свідчить про те, що північнокорейські сили значною мірою покладаються на кількість особового складу, що переважає, для просування вперед, попри погану тактику, Інститут вивчення війни у своєму звіті відзначив атаки російської армії на кількох напрямках. Але підтверджених успіхів у них не було. Водночас аналітики писали, що ЗСУ просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 10 січня показують, що це сталося в північних Погребках на північний захід від Суджі. У поліції Києва розповіли, що 23-річний киянин намагався пошкодити прапорці, встановлені полеглим захисникам на Майдані Незалежності. Чоловік спочатку облив їх рідиною з пляшки, а потім – намагався підпалити. Свої дії він зафіксував на відео, яке згодом з'явилося у мережі. Поліція Києва разом з СБУ провела комплекс оперативних заходів, у результаті яких затримали молодика. Наразі з молодиком працюють слідчі. Інших деталей наразі не повідомляли. Якими були мотиви 23-річного киянина – невідомо. Ексміністр закордонних справ України вважає, що повномасштабна війна з Росією у 2022 році була неминучою. Кулеба припускає, що її початок лише можна було б відтермінувати. Я дійшов думки, що ця війна була неминучою. Але її можна було б відкласти. На роки – ні. На місяці – можливо, так, Колишній очільник МЗС також пояснив, чому Путін наважився на повномасштабну війну. На його думку, російський диктатор був упевнений у пасивності Заходу і відсутності реакції інших країн на цю агресію. Однак Кулеба акцентував, що щодо цього Путін помилився. Кулеба також розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримуються у Вашингтоні та Берліні. Колишній очільник МЗС України наголошує, що якби не така політика партнерів, то нині Україна перебувала у значно кращій позиції. У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах", пише ОВА.
Федоров розповів про ситуацію за добу на Запоріжжі
Війська КНДР штурмують позиції ЗСУ великими групами, – ISW
– зауважили аналітики ISW.
ISW не фіксує просування ворога на фронті
Поліція затримала чоловіка, що намагався підпалити прапорці, встановлені загиблим військовим у Києві
Кулеба заявив, що війна в Україні була неминуча
– заявив Кулеба.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що впродовж доби окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема:
Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Окрім того, Федоров зазначив, що одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень внаслідок ворожої атаки по Василівському району.
Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що бійці КНДР, які воюють у Курській області атакують великими групами за підтримки артилерії та безпілотників. Самі ж російські військові зазвичай пересуваються меншими групами.
Північнокорейські солдати ігнорують українські безпілотники та продовжують просуватися вперед, попри часті удари по особовому складу. За даними ISW, російські війська прямують за бійцями КНДР, аби "стабілізувати здобутки".
Втім, український військовослужбовець, який воює в Курській області, зазначив, що проблеми зі зв'язком між російськими й північнокорейськими військами можуть сповільнювати зусилля окупантів щодо закріплення нових позицій.
Український військовий заявив, що в грудні бійці КНДР розпочали штурм силами від 400 до 500 осіб. Під час нього північнокорейські війська переважали українські сили в 6 разів. Журналісти зазначають, що нестача боєприпасів змусила Сили оборони відступити після 8 годин бою.
Це свідчить про те, що північнокорейські сили значною мірою покладаються на кількість особового складу, що переважає, для просування вперед, попри погану тактику,
Інститут вивчення війни у своєму звіті відзначив атаки російської армії на кількох напрямках. Але підтверджених успіхів у них не було.
Водночас аналітики писали, що ЗСУ просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри за 10 січня показують, що це сталося в північних Погребках на північний захід від Суджі.
У поліції Києва розповіли, що 23-річний киянин намагався пошкодити прапорці, встановлені полеглим захисникам на Майдані Незалежності. Чоловік спочатку облив їх рідиною з пляшки, а потім – намагався підпалити. Свої дії він зафіксував на відео, яке згодом з'явилося у мережі.
Поліція Києва разом з СБУ провела комплекс оперативних заходів, у результаті яких затримали молодика. Наразі з молодиком працюють слідчі.
Інших деталей наразі не повідомляли. Якими були мотиви 23-річного киянина – невідомо.
Ексміністр закордонних справ України вважає, що повномасштабна війна з Росією у 2022 році була неминучою. Кулеба припускає, що її початок лише можна було б відтермінувати.
Я дійшов думки, що ця війна була неминучою. Але її можна було б відкласти. На роки – ні. На місяці – можливо, так,
Колишній очільник МЗС також пояснив, чому Путін наважився на повномасштабну війну. На його думку, російський диктатор був упевнений у пасивності Заходу і відсутності реакції інших країн на цю агресію. Однак Кулеба акцентував, що щодо цього Путін помилився.
Кулеба також розкритикував стратегію "не ескалації", якої дотримуються у Вашингтоні та Берліні. Колишній очільник МЗС України наголошує, що якби не така політика партнерів, то нині Україна перебувала у значно кращій позиції.
У Київській області працює ППО по ворожих "Шахедах", пише ОВА.