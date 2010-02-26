Нічна атака дронами по Україні, вибухи в порту Росії: хронологія 1099 дня війни
Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1099 днів. Країна-агресорка нведе на території України бій та намагається захопити все більше наших територій. До всього Росія здійснює терор цивільного населення ракетними і дроновими атаками. ЗСУ дають потужну відсіч загарбницькій армії.
Про ситуацію на різних напрямках фронту, в містах і селах України та на міжнароджній арені 26 лютого 24 Канал розповідає в цьому матеріалі.
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Головні новини 1099 доби війни
У ніч проти 26 лютого в Краснодарському краї Росії пролунало багато вибухів через атаку дронів. Гучно було в районі морського порту міста Туапсе. Жителі чули щонайменше 40 вибухів. Губернатор заявив про "падіння уламків". У Кремлі повідомили, що цієї ночі в різних регіонах Росії начебто було збито 128 українських БпЛА. Дональд Трамп заявив, що угода про рідкоземельні копалини надає Україні право і можливість продовжувати війну та передбачає 350 мільярдів доларів, обладнання і військову техніку. Президент США також додав, що американські воєнні ресурси критичні для українців. Дональд Трамп заявив, що не проти візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Там лвдери держав можуть підписати угоду про рідкоземельні копалини. З українського боку інформації про офіційний візит Зеленського не надавали. У Харкові окупанти чотири рази вдарили по проїздній частині, багатоповерхівці та кафе в Київському району, внаслідок чого постраждали дві людини. Пошкоджено скління будинків. Один з дронів влучив у 9-поверховий будинок. Надзвичайники, поліцейські, медики та волонтери врятували 5 мешканців. У Полтаві та в Кропивницькому вночі збивали ворожі "Шахеди". Наразі немає деталей щодо вибухів щодо можливих наслідків атаки на міста. Міністерство єдності України прогнозує, що після стабілізації безпеки до України повернеться 30% українських біженців. Аби можна було відновити та подвоїти ВВП за 10 років, потрібно залучити від 3,1 до 4,2 мільйона репатріантів та іммігрантів. Росія вдарила по Київській області безпілотниками. Також за ніч вибухи лунали також в Сумах, Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. На Київщині безпілотник влучив у двоповерховий приватний будинок, там зайнялася пожежа. Постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували з забійною раною голови.
У російському Туапсе лунали вибухи
Зеленський цього тижня може відвідати Вашингтон
Росія атакувала Харків
Лунали вибухи в Полтаві та Кропивницькому
До України будуть повертатися біженці
У Київській області працювала ППО
У ніч проти 26 лютого в Краснодарському краї Росії пролунало багато вибухів через атаку дронів. Гучно було в районі морського порту міста Туапсе. Жителі чули щонайменше 40 вибухів. Губернатор заявив про "падіння уламків".
У Кремлі повідомили, що цієї ночі в різних регіонах Росії начебто було збито 128 українських БпЛА.
Дональд Трамп заявив, що угода про рідкоземельні копалини надає Україні право і можливість продовжувати війну та передбачає 350 мільярдів доларів, обладнання і військову техніку. Президент США також додав, що американські воєнні ресурси критичні для українців.
Дональд Трамп заявив, що не проти візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Там лвдери держав можуть підписати угоду про рідкоземельні копалини. З українського боку інформації про офіційний візит Зеленського не надавали.
У Харкові окупанти чотири рази вдарили по проїздній частині, багатоповерхівці та кафе в Київському району, внаслідок чого постраждали дві людини. Пошкоджено скління будинків. Один з дронів влучив у 9-поверховий будинок.
Надзвичайники, поліцейські, медики та волонтери врятували 5 мешканців.
У Полтаві та в Кропивницькому вночі збивали ворожі "Шахеди". Наразі немає деталей щодо вибухів щодо можливих наслідків атаки на міста.
Міністерство єдності України прогнозує, що після стабілізації безпеки до України повернеться 30% українських біженців. Аби можна було відновити та подвоїти ВВП за 10 років, потрібно залучити від 3,1 до 4,2 мільйона репатріантів та іммігрантів.
Росія вдарила по Київській області безпілотниками. Також за ніч вибухи лунали також в Сумах, Харкові, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах.
На Київщині безпілотник влучив у двоповерховий приватний будинок, там зайнялася пожежа. Постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували з забійною раною голови.