Нічна атака дронами по Україні, вибухи в порту Росії: хронологія 1099 дня війни

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1099 днів. Країна-агресорка нведе на території України бій та намагається захопити все більше наших територій. До всього Росія здійснює терор цивільного населення ракетними і дроновими атаками. ЗСУ дають потужну відсіч загарбницькій армії.

Про ситуацію на різних напрямках фронту, в містах і селах України та на міжнароджній арені 26 лютого 24 Канал розповідає в цьому матеріалі.

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