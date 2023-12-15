Атака "Шахедів", обстріл Харкова, Будапешт заблокував допомогу Україні: хронологія 660 дня війни

15 грудня 2023, 06:29
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Незабаром виповниться два роки великої війни. Україна продовжує виборювати своє право на суверенітет у протистоянні російській агресії та відстоювати європейський вибір на дипломатичній арені.

Про ситуацію на полі бою, хід військових операцій та перебіг міжнародних подій 15 грудня, читайте у 24 Канал.

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06:23, 15 грудня

У ЄС впевнені, що профінансують допомогу Україні попри вето Будапешта

За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Україна отримає гроші попри вето від Угорщини.

У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні,
– наголосив Мішель.

Через блокування Орбаном допомоги представники країни-членів ЄС повернуться до цього питання у січні на позачерговому саміті.

06:18, 15 грудня

Угорщина блокує допомогу Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив, що наклав вето на виділення України допомоги від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро (на чотири роки). Крім того, Угорщина заблокувала перегляд багаторічної фінансової програми Євросоюзу (MFF).

06:16, 15 грудня

Росіяни обстріляли Харків з С-300

Вночі Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Харківщини. В області лунали вибухи.

Ймовірно, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300 з території Росії.

06:13, 15 грудня

Окупанти запустили "Шахеди": атакували Південь і Захід

Про запуск кількох груп ворожих безпілотників з Херсонської області стало відомо ще увечері 14 грудня. Тривогу оголошували на Миколаївщині, Одещині,  для Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької і Полтавської областей. Відбій тривоги дали близько 2 ночі. 

Автор: Анастасія Колеснікова