Чорні пакети для ще 750 окупантів та "мінус" літак: втрати ворога на 20 квітня

Росіяни продовжують наступальні дії на Сході та Півдні. Попри значну перевагу ворога в озброєнні та особовому складі, нашим захисникам вдається завдавати йому великих втрат.

Наразі українські військові "демобілізували" вже понад 450 тисяч окупантів. Лише за минулу добу на концерт Кобзона потрапило одразу 750 російських загарбників.

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Втрати ворога на 20 квітня

Крім того, противника "позбавили" 8 танків, 21 броньованої машини та 20 артилерійських систем. Втім, найбільшим здобутком вчорашнього дня стало збиття літака стратегічної авіації. Загалом за час повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 340 літаків.

особового складу – близько 458580 (+750) осіб;

танків – 7213 (+8);

бойових броньованих машин – 13873 (+21);

артилерійських систем – 11678 (+20);

РСЗВ – 1046 (+0);

засобів ППО – 763 (+1);

літаків – 348 (+1);

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),

крилатих ракет – 2109 (+13);

кораблів /катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46);

спеціальної техніки – 1918 (+3).

Втрати ворога на 20 квітня / Фото Генштаб

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