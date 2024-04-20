Чорні пакети для ще 750 окупантів та "мінус" літак: втрати ворога на 20 квітня
20 квітня 2024, 07:29Читать новость на русском
Росіяни продовжують наступальні дії на Сході та Півдні. Попри значну перевагу ворога в озброєнні та особовому складі, нашим захисникам вдається завдавати йому великих втрат.
Наразі українські військові "демобілізували" вже понад 450 тисяч окупантів. Лише за минулу добу на концерт Кобзона потрапило одразу 750 російських загарбників.
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Втрати ворога на 20 квітня
Крім того, противника "позбавили" 8 танків, 21 броньованої машини та 20 артилерійських систем. Втім, найбільшим здобутком вчорашнього дня стало збиття літака стратегічної авіації. Загалом за час повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 340 літаків.
- особового складу – близько 458580 (+750) осіб;
- танків – 7213 (+8);
- бойових броньованих машин – 13873 (+21);
- артилерійських систем – 11678 (+20);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- засобів ППО – 763 (+1);
- літаків – 348 (+1);
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9341 (+30),
- крилатих ракет – 2109 (+13);
- кораблів /катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15717 (+46);
- спеціальної техніки – 1918 (+3).
Втрати ворога на 20 квітня / Фото Генштаб
Україна вперше збила Ту-22М3: що відомо
- 19 квітня вранці стало відомо, що у Ставропольському районі біля хутора Богомолов впав літак стратегічної авіації Ту-22МЗ.
- Сталося це після того, як бомбардувальник повертався до аеродрому, випустивши по Україні ракети Х-22.
- У міноборони Росії визнали падіння літака. Там заявили, що два пілоти змогли катапультуватися, один загинув, а ще четвертий зник безвісти.
- Водночас у відомстві назвали причину аварії "технічну несправність" повітряного судна.
- Згодом у ГУР визнали, що збиття "тушки" – спільна операція розвідки та Повітряних сил. Кирило Буданов розповів, що "полювання" на бомбардувальник тривало тиждень.
- Ту-22М3 був збитий за 308 кілометрів від кордону з Україною.
- Для знищення літака використали радянський ЗРК С-200, який українці модернізували.