Атака "Шахедів" на енергетику Сумщини: хронологія 819 дня війни
Окупанти продовжують здійснювати повітряні атаки на Україну, намагаючись завдати якомога більше шкоди населенню та послабити армію. Тим часом наші захисники тримають оборону по всій лінії фронту під натиском ворожого наступу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 2 роки. Як змінилася ситуація на фронті, на політичній арені, що трапилося на міжнародній арені протягом нового дня російської агресії, передає 24 Канал.
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Комітет з розвідки Палати представників США опублікував звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони країни Ллойда Остіна. Представники Конгресу виступають за надання дозволу Україні атакувати цілі на території Росії. Для цього конгресмени закликали парламент США пришвидшити постачання озброєння Україні. Окрім того, вони пропонують розширити тренування українців на винищувачах F-16. У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. "Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", – повідомив голова Сумської МВА. Російські загарбники вночі 22 травня обстріляли Сумську область своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього постраждали міста Шостка і Конотоп. Відомо, що ворог завдав удар по енергетичних об'єктах.
Конгресмени просять Пентагон дозволити Україні бити по Росії західною зброєю
Суми залишилися знеструмленими
Окупанти вдарили "Шахедами" по Сумщині
Комітет з розвідки Палати представників США опублікував звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони країни Ллойда Остіна. Представники Конгресу виступають за надання дозволу Україні атакувати цілі на території Росії.
Для цього конгресмени закликали парламент США пришвидшити постачання озброєння Україні. Окрім того, вони пропонують розширити тренування українців на винищувачах F-16.
У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію.
"Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру", – повідомив голова Сумської МВА.
Російські загарбники вночі 22 травня обстріляли Сумську область своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок цього постраждали міста Шостка і Конотоп. Відомо, що ворог завдав удар по енергетичних об'єктах.