Атака "Шахедів" на енергетику Сумщини: хронологія 819 дня війни

Окупанти продовжують здійснювати повітряні атаки на Україну, намагаючись завдати якомога більше шкоди населенню та послабити армію. Тим часом наші захисники тримають оборону по всій лінії фронту під натиском ворожого наступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 2 роки. Як змінилася ситуація на фронті, на політичній арені, що трапилося на міжнародній арені протягом нового дня російської агресії, передає 24 Канал.

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