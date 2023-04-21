Нічна атака дронами та самоліквідація ворожого С-400: хронологія 422 дня війни

Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення України, обстрілюючи наші міста. Однак ворогу рішуче протидіють наші захисники та захисниці.

Про ключові події п'ятниці, 21 квітня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія вночі атакувала Україну "Шахідами". Сили ППО знищили 8 з 12 іранських дронів-камікадзе.Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника.За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонщині. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.Хоча більшість дронів-камікадзе українські захисники збили, проте є влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині.Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.Ворог 20 квітня завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади Миколаївщини. Постраждалих немає. Також артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків. Внаслідок чого були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.Наші захисники та захисниці щодня наближають перемогу України. За минулу добу українські оборонці знищили 630 ворогів.За 20 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у місті Часів Яр. Ще 1 людина в області дістала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.Протягом доби 20 квітня країна-агресорка завдала 23 авіаудари по нашій державі.