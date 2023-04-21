Нічна атака дронами та самоліквідація ворожого С-400: хронологія 422 дня війни

21 квітня 2023, 07:08
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Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення України, обстрілюючи наші міста. Однак ворогу рішуче протидіють наші захисники та захисниці.

Про ключові події п'ятниці, 21 квітня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:46 Росія вночі атакувала Україну "Шахідами". Сили ППО знищили 8 з 12 іранських дронів-камікадзе.08:31 Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника.08:20 За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонщині. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.08:08 Хоча більшість дронів-камікадзе українські захисники збили, проте є влучання в об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині.08:01 Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.07:55 Ворог 20 квітня завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади Миколаївщини. Постраждалих немає. Також артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків. Внаслідок чого були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. 07:48 Наші захисники та захисниці щодня наближають перемогу України. За минулу добу українські оборонці знищили 630 ворогів.06:59 За 20 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у місті Часів Яр. Ще 1 людина в області дістала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.06:53 Протягом доби 20 квітня країна-агресорка завдала 23 авіаудари по нашій державі.

 

06:20 Ворожі безпілотники залетіли на територію Полтавщини. Внаслідок атаки дронами є руйнування цивільної інфраструктури.05:57 На підльоті до столиці силам ППО вдалось знешкодити 8 "Шахідів". Тактика противника залишилася незмінною – з настанням ночі з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.02:48 Під Тулою, що в Росії, перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Він коштує мільярди рублів.02:30 В Україні лунала повітряна тривога. Телеграм-канали зазначили, що відбувся зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Росії.02:00 На одній з центральних вулиць Бєлгорода прогримів потужний вибух, внаслідок чого утворилась глибока вирва. Згодом окупанти визнали, що бомбили самих себе.01:06 У ніч проти 21 квітня, близько 01:00 у Київській ОВА повідомили про вибухи. Разом з тим там зазначили, що це працювали системи ППО.
Автор: Альона Захарова