Нічна атака дронами та самоліквідація ворожого С-400: хронологія 422 дня війни
21 квітня 2023, 07:08Читать новость на русском
Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення України, обстрілюючи наші міста. Однак ворогу рішуче протидіють наші захисники та захисниці.
Про ключові події п'ятниці, 21 квітня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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