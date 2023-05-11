Що з ворогами під Бахмутом, Росія вивозить мирних з Запоріжжя: хронологія 442 дня війни

Україна потужно протистоїть нападу росіян. Найзапекліші бої тривають у районі Бахмута, що на Донеччині. Українські військові стримують наступ росіян на всій лінії фронту.

Яка ситуація на фронті та на дипломатичному полі – читайте у тексті 24 Каналу.

Зауважте Відступ росіян біля Бахмута, Богуслаєв проситься в Росію через обмін: хронологія 441 дня війни

В ISW заявили, що російську 72 бригаду можна вважати символом проблем війська Росії. Адже росіяни мають обмежену здатність оборонятися від контратак ЗСУ біля Бахмута.Також аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ймовірний відхід 72-ї бригади – це наслідок непорозумінь між командуванням самої бригади та найманцями.У Генштабі ЗСУ розповіли, що наші військові відбили 39 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ворог продовжує марні наступальні дії у Бахмуті.Варто додати, що на Запоріжжі вороги обороняються. Зокрема, за останні три дні російська окупаційна адміністрація "евакуювала" орієнтовно 300 місцевих жителів, зокрема, дітей, з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська.Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як піклується про власну безпеку. Міністр сказав, що в деяких місцях варто пити воду лише із закритих пляшок. Проте пояснив, що не думає, що він є головною мішенню.Також Кулеба порадив Медведєву пити менше горілки перед тим, як заходити в телеграм та закликати до "вбивства" Зеленського.Командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, Андрій Білецький розповів, що бідкання Пригожина про втечу солдатів 72 бригади армії Росії виявились напівправдою. Адже частину росіян ЗСУ взяли в полон. Зокрема, на відео видно 5 окупантів 72 російської бригади, які кажуть, що не бачили поганого ставлення до них.

Дивіться відео з полоненими солдатами 72 бригади армії Росії