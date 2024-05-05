Росіяни атакували Харків, поцілили у цивільне підприємство: хронологія 802 дня війни
Росія вже понад два роки не полишає спроб захопити територію України та веде злочинну повномасштабну війну. Увесь цей час українські воїни дають гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту.
Російські військові вже 802 дні продовжують тероризувати цивільне населення України. Про головні події на фронті та на міжнародній політичній арені, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ, – читайте у тексті 24 Каналу.
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Про те, що в місті лунають вибухи, написали спершу місцеві пабліки, а відтак і кореспонденти Суспільного. Це сталося близько першої ночі. Містяни чули вибухи о пів на першу, повідомили кореспонденти Суспільного. О 00:39 Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи. Пізніше стало відомо про наслідки. Влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події, Ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Її гасили кілька годин, вогонь перекинувся на приватний будинок поруч. Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства.
Також вибухи лунали у Дніпрі
Харків атакували у Великодню ніч
– написав Терехов.
Про те, що в місті лунають вибухи, написали спершу місцеві пабліки, а відтак і кореспонденти Суспільного. Це сталося близько першої ночі.
Містяни чули вибухи о пів на першу, повідомили кореспонденти Суспільного. О 00:39 Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи. Пізніше стало відомо про наслідки.
Влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події,
Ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Її гасили кілька годин, вогонь перекинувся на приватний будинок поруч.
Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства.