Росіяни атакували Харків, поцілили у цивільне підприємство: хронологія 802 дня війни

Росія вже понад два роки не полишає спроб захопити територію України та веде злочинну повномасштабну війну. Увесь цей час українські воїни дають гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту.

Російські військові вже 802 дні продовжують тероризувати цивільне населення України. Про головні події на фронті та на міжнародній політичній арені, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ, – читайте у тексті 24 Каналу.

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