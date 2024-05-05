Росіяни атакували Харків, поцілили у цивільне підприємство: хронологія 802 дня війни

5 травня 2024, 06:32
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Росія вже понад два роки не полишає спроб захопити територію України та веде злочинну повномасштабну війну. Увесь цей час українські воїни дають гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту.

Російські військові вже 802 дні продовжують тероризувати цивільне населення України. Про головні події на фронті та на міжнародній політичній арені, наслідки ворожих атак, успіхи ЗСУ, – читайте у тексті 24 Каналу.

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06:29, 05 травня

Також вибухи лунали у Дніпрі

Про те, що в місті лунають вибухи, написали спершу місцеві пабліки, а відтак і кореспонденти Суспільного. Це сталося близько першої ночі.

06:25, 05 травня

Харків атакували у Великодню ніч

Містяни чули вибухи о пів на першу, повідомили кореспонденти Суспільного. О 00:39 Ігор Терехов повідомив про повторні вибухи. Пізніше стало відомо про наслідки.

Влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події,
– написав Терехов.

Ворог поцілив у цивільне підприємство, спалахнула масштабна пожежа. Її гасили кілька годин, вогонь перекинувся на приватний будинок поруч.

Під час атаки постраждали щонайменше шестеро людей – усі були робітниками харчового підприємства. 

Автор: Ярослав Погончук