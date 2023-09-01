Росія могла бити "Калібрами", пропозиція екстрадувати деяких чоловіків: хронологія 555 дня війни

Росія продовжує війну в Україні та не виводить свої війська з нашої території. Проте українські воїни відважно борються за кожен клаптик нашої землі.
Яка ситуація на всій лінії фронту, де найбільше наступають ЗСУ та що відбувається на міжнародній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Києві та декількох інших областях лунала повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворог міг запустити ракети "Калібр
" з Чорного моря, активно працювала протиповітряна оборона України.2:03
Через вето в ЄС вкотре не дійшли згоди щодо виділення 500 мільйонів євро Україні. Так, рішення заблокувала Угорщина.1:23
Нардеп від "Слуг народу" Давид Арахамія запропонував екстрадувати військовозобов'язаних, які виїхали з підробленими документами. Мовиться про чоловіків призовного віку, які отримали підроблений "білий квиток". Він заявив, що працюватимуть над легалізацією доказів хабарництва та міркуватимуть над механізмом притягнення до відповідальності тих, хто вибрався за кордон з підробленими документами.00:09
Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що українські військові за ніч одним ударним дроном знищили ворожі танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90. Тобто росіяни втратили техніки на 5 мільйонів доларів.