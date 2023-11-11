Україну атакували дрони та ракети, ППО біля Києва: хронологія 626 дня війни
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують ворога. Наші військові крок за кроком звільняють окуповані росіянами землі.
Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Сергій Попко повідомив, що Росія атакувала Київську область баражуючими боєприпасами типу Shahed з південного напрямку. Сили та засоби ППО вразили всі повітряні цілі на підступах до Києва. На щастя, люди вціліли, руйнувань немає. Загроза атаки дронами була у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській області. Начальник КМВА Сергій Попко писав, що на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони України. На війні, яку Росія почала проти України, вже загинуло щонайменше 197 російських пілотів. Окрім того, окупанти втратили 300 літаків і понад 300 гелікоптерів.
Які наслідки атаки на Київщину
Попко пояснив, що існує велика ймовірність, що так Росія перевіряє систему ППО Києва.
Росія вдруге за ніч атакувала "Шахедами"
Скільки пілотів втратила Росія
Сергій Попко повідомив, що Росія атакувала Київську область баражуючими боєприпасами типу Shahed з південного напрямку.
Сили та засоби ППО вразили всі повітряні цілі на підступах до Києва. На щастя, люди вціліли, руйнувань немає.
Загроза атаки дронами була у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській області.
Начальник КМВА Сергій Попко писав, що на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони України.
На війні, яку Росія почала проти України, вже загинуло щонайменше 197 російських пілотів. Окрім того, окупанти втратили 300 літаків і понад 300 гелікоптерів.