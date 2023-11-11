Україну атакували дрони та ракети, ППО біля Києва: хронологія 626 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стримують ворога. Наші військові крок за кроком звільняють окуповані росіянами землі.

Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Знищення двох катерів Росії в Криму та атака "Шахедами": хронологія 625 дня війни