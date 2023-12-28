Атака "Шахедами", вибухи в Севастополі: хронологія 673 дня війни
Ворог продовжує вести марні штурмові дії на багатьох напрямках фронту, проте ЗСУ стримують окупантів. Наші військові продовжують тримати плацдарми на лівобережжі Дніпра.
Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні. Зокрема, наші військові оголосили про небезпеку для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Ворожі дрони-камікадзе рухались у бік Кривого Рогу, Запоріжжя. Згодом Повітряні сили ЗСУ знову оголосили тривогу, у Дніпропетровській, а також Кіровоградській та Черкаській областях. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що не розуміє, звідкіля у військових проблеми із забезпеченням. Адже на оборонний і безпековий сектори щодня виділяють по 5 мільярдів гривень. За його словами, на військових складає має бути достатньо як спорядження, так і зброї. В тимчасово окупованому місті Севастополь, що в Криму, пролунали орієнтовно 4 вибухи. Російські окупанти традиційно написали, що працює ППО та збиває повітряні цілі. Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв поспішив запевнити, що, мовляв, так звана ППО збила один безпілотник над морем. Проте кореспондент "Крим. Реалії" заявив, що звуки долинали зі сторони входу у головну бухту.
Окупанти запустили "Шахеди"
Чому військові продовжують купувати речі власним коштом
Вибухи в Севастополі
Окупанти запустили "Шахеди" по Україні. Зокрема, наші військові оголосили про небезпеку для Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Ворожі дрони-камікадзе рухались у бік Кривого Рогу, Запоріжжя.
Згодом Повітряні сили ЗСУ знову оголосили тривогу, у Дніпропетровській, а також Кіровоградській та Черкаській областях.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що не розуміє, звідкіля у військових проблеми із забезпеченням. Адже на оборонний і безпековий сектори щодня виділяють по 5 мільярдів гривень. За його словами, на військових складає має бути достатньо як спорядження, так і зброї.
В тимчасово окупованому місті Севастополь, що в Криму, пролунали орієнтовно 4 вибухи. Російські окупанти традиційно написали, що працює ППО та збиває повітряні цілі. Так званий "губернатор" Севастополя Развожаєв поспішив запевнити, що, мовляв, так звана ППО збила один безпілотник над морем.
Проте кореспондент "Крим. Реалії" заявив, що звуки долинали зі сторони входу у головну бухту.