Атака "Шахедами", вибухи в Севастополі: хронологія 673 дня війни

Ворог продовжує вести марні штурмові дії на багатьох напрямках фронту, проте ЗСУ стримують окупантів. Наші військові продовжують тримати плацдарми на лівобережжі Дніпра.

Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни надають нам допомогу – читайте у тексті 24 Каналу.

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