Намагання Росії наступати на фронті та відключення світла в Бєлгороді: хронологія 711 дня війни

06:04, 04 лютого

Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, заявив, що наступ окупантів на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам вже не вистачає сил та засобів, аби просувати далі на лінії зіткнення.

За словами Євлаша, окупанти не відмовляться вести бойові дії навесні 2024 року. Ворог продовжує формувати підрозділи та формувати резерви.