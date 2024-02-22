ЗСУ вдарили по росіянах на Херсонщині, "бавовна" в Росії: хронологія 729 дня війни

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте ЗСУ стоять за кожен шматочок нашої землі та мужньо стримують навалу ворога.

Яка ситуація в дипломатії та на полі бою – читайте в тексті 24 Каналу.

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