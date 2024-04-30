Масова "бавовна" у Криму, цинічний удар по Харкову: хронологія 797 дня війни

Росіяни продовжують вести війну проти України та обстрілювати мирні українські міста. Однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, завдаючи російській армії колосальних втрат.

Триває 797 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яка ситуація сьогодні, 30 квітня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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