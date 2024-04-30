Масова "бавовна" у Криму, цинічний удар по Харкову: хронологія 797 дня війни
Росіяни продовжують вести війну проти України та обстрілювати мирні українські міста. Однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, завдаючи російській армії колосальних втрат.
Триває 797 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яка ситуація сьогодні, 30 квітня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Як пишуть у ЗМІ, Макрон планує покращити особисті зв'язки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції. Зокрема, президент Франції хоче закликати китайського лідера переконати Владіміра Путіна припинити війну Росії в Україні. Відомо, що візит Сі Цзіньпіна запланований на період з 5 по 10 травня. У цей час лідер Китаю планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що місто атакували 3 авіабомбами. Так, зафіксовано два влучання по території гаражного кооперативу в Київському районі та одне влучання по території цивільного транспортного підприємства в Холодногірському районі. Внаслідок атаки 1 людина загинула, 9 – отримали поранення. Так, за уточненою інформацією, загинув залізничник – монтер колії Олександр Кот 1998 року народження. Поранення отримали 9 осіб, серед яких до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами. 5 людям надана допомога на місці, у більшості з них гостра реакція на стрес. Здатність України заважати російській тактичній авіації, зокрема використанню керованих бомб, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту, наголосили у Міноборони Британії. Там вважають, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на Кубані змусить Росію розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 13:30 повідомив, що кількість поранених знову зросла. Наразі відомо, що поранення отримали 9 людей. Він також повідомив, що особу загиблого встановлено – це 24-річний працівник підприємства, яке зазнало атаки. Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення, Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що окупанти продовжують проводити диверсійні атаки на кордонах з Чернігівською та Харківською областями. Однак найбільш активним напрямком, де прикордонники виявляють спроби пройти ворожих диверсійно-розвідувальних груп, залишається Сумщина. Російські сили намагаються отримати інформацію про розташування ЗСУ, вогневі позиції та спостережні пункти, щоб надалі наносити по них удари. Якщо ДРГ вбачають, що у них достатньо сил і засобів, вони негайно атакують українських військових. Генсек відповів, що усі союзники погоджуються, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, і що потрібно рухатися до цієї мети. Українські військові повинні працювати багато для того, щоб бути повністю взаємосумісними, відповідати всім натівським стандартам на момент появи політичного рішення. Столтенберг пояснив, чому Київ досі не запросили в Альянс. За його словами, для такого кроку потрібна не проста більшість, а згода усіх 32 союзників. Однак, на цю мить такої згоди немає. За словами Зеленського, окремі члени Північноатлантичного альянсу все ще відчувають ризик або ж скепсис стосовно приєднання нашої держави до НАТО. Тому й до закінчення війни з Росією не варто сподіватися на членство. І безумовно рівень України, яка проходить через повномасштабну війну, щодо сумісності, її рівня військових ніхто не буде порушувати питання. Безумовно це високого рівня фахівці в різних напрямках, На сайті німецького уряду оголошено, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Ця допомога включає додаткові засоби протиповітряної оборони, а також снаряди та бронетехніку. Також Збройні сили України отримали другий зенітний артилерійський комплекс Skynex, а також боєприпаси та ракети до системи ППО Iris-T SLM. Кількість наданих ракет не була вказана. Зеленський та Столтенберг зустрілися з офіцерами, що проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО. Завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – досвід захисту життя в сучасній війні, Він також додав, що безпека, яку Україна забезпечує, "обовʼязково стане спільною безпекою всієї нашої Європи", коли приєднання України до Альянсу буде офіційно визнане правовим шляхом. Момент удару по Одесі: дивіться відео Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у День прикордонника України привітав українських оборонців державного кордону з їхнім професійним святом та оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт". Станом на ранок наступного дня після ракетного удару по Одесі 29 квітня відомо 32 постраждалих та 5 загиблих. Голова ОВА Олег Кіпер близько 09:00 повідомив, що у регіоні оголошено день жалоби. Удень російські війська атакували Харків КАБами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, у місті є два прильоти. Він також зазначив, що ворог бив по цивільних об'єктах. Попередньо, одна людина загинула, ще 7 – поранені. Перші вибухи на півострові пролунали приблизно о 1:25. Відомо, що росіяни цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст. Вже під ранок російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район. Окремо вони зазначали, що ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що подробиці щодо ракети, якою вдарили росіяни по Одесі 29 квітня, ще уточнюються. Попередньо, можна сказати, що це був касетний "Іскандер". Втім, Плетенчук каже, що варто дочекатися завершення всіх експертних заходів. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що щойно Росія продемонструє бажання вести переговори, США точно "будуть там". У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника. Станом на 30 квітня було ліквідовано 1250 окупантів протягом минулої доби, а також десятки танків та систем ППО. Загальні втрати ворога сягнули понад 468 тисяч солдатів. В тимчасово окупованому Криму оголошували про ракетну небезпеку, що викликало паніку по всьому півострову. Пізніше моніторингові канали повідомили про перші вибухи, які сталися не лише у Криму. Непокійна ніч також пройшла у містах Джанкой, Октябрському та Гвардійському, розташованих неподалік від Сімферополя. Крім того, звуки вибухів чулися у місті Генічеськ, що належить до Херсонської області. Раніше також "тривожно" було і поблизу Маріуполя.
Макрон хоче переконати Сі Цзіньпіна вплинути на рішення Путіна, – Bloomberg
По Харкову вдарили 3 авіабомбами
Розвідка Британії проаналізувала наслідки атаки України на російський аеродром "Кущевська"
У Харкові зросла кількість жертв внаслідок атаки Росії
– повіомив голова ОВА.
В ДПСУ відповіли, де найчастіше росіяни застосовують ДРГ
Столтенберг назвав основну перешкоду для вступу України в НАТО
Зеленський переконаний, що Україна не стане членом НАТО під час війни
– наголосив президент.
Німеччина передала ЗСУ другу ППО Skynex і ракети до IRIS-T
Зеленський та Столтенбергом зустрілися з українськими офіцерами
– заявив президент.
Опубліковано відео моменту удару "Іскандером" по Одесі
В Україні створять ще одну бойову бригаду Держприкордонслужби
На Одещині оголосили день жалоби
Росіяни атакували Харків КАБами
Окупанти у Криму жаліються на комбіновану атаку
По Одесі, ймовірно, ударили касетним "Іскандером"
У США відповіли, коли вони приєднаються до переговорів із Росією
Оперативна інформація щодо російського вторгнення
Втрати ворога
Вибухи по всьому Криму і не тільки
Як пишуть у ЗМІ, Макрон планує покращити особисті зв'язки з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції. Зокрема, президент Франції хоче закликати китайського лідера переконати Владіміра Путіна припинити війну Росії в Україні.
Відомо, що візит Сі Цзіньпіна запланований на період з 5 по 10 травня. У цей час лідер Китаю планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що місто атакували 3 авіабомбами. Так, зафіксовано два влучання по території гаражного кооперативу в Київському районі та одне влучання по території цивільного транспортного підприємства в Холодногірському районі.
Внаслідок атаки 1 людина загинула, 9 – отримали поранення. Так, за уточненою інформацією, загинув залізничник – монтер колії Олександр Кот 1998 року народження.
Поранення отримали 9 осіб, серед яких до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами. 5 людям надана допомога на місці, у більшості з них гостра реакція на стрес.
Здатність України заважати російській тактичній авіації, зокрема використанню керованих бомб, є ключовою для ширшої оборони лінії фронту, наголосили у Міноборони Британії.
Там вважають, що атака України на російський аеродром "Кущевська" на Кубані змусить Росію розосередити винищувачі та перерозподілити засоби протиповітряної оборони.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 13:30 повідомив, що кількість поранених знову зросла. Наразі відомо, що поранення отримали 9 людей.
Він також повідомив, що особу загиблого встановлено – це 24-річний працівник підприємства, яке зазнало атаки.
Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення,
Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що окупанти продовжують проводити диверсійні атаки на кордонах з Чернігівською та Харківською областями.
Однак найбільш активним напрямком, де прикордонники виявляють спроби пройти ворожих диверсійно-розвідувальних груп, залишається Сумщина.
Російські сили намагаються отримати інформацію про розташування ЗСУ, вогневі позиції та спостережні пункти, щоб надалі наносити по них удари. Якщо ДРГ вбачають, що у них достатньо сил і засобів, вони негайно атакують українських військових.
Генсек відповів, що усі союзники погоджуються, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, і що потрібно рухатися до цієї мети.
Українські військові повинні працювати багато для того, щоб бути повністю взаємосумісними, відповідати всім натівським стандартам на момент появи політичного рішення.
Столтенберг пояснив, чому Київ досі не запросили в Альянс. За його словами, для такого кроку потрібна не проста більшість, а згода усіх 32 союзників. Однак, на цю мить такої згоди немає.
За словами Зеленського, окремі члени Північноатлантичного альянсу все ще відчувають ризик або ж скепсис стосовно приєднання нашої держави до НАТО.
Тому й до закінчення війни з Росією не варто сподіватися на членство.
І безумовно рівень України, яка проходить через повномасштабну війну, щодо сумісності, її рівня військових ніхто не буде порушувати питання. Безумовно це високого рівня фахівці в різних напрямках,
На сайті німецького уряду оголошено, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги.
Ця допомога включає додаткові засоби протиповітряної оборони, а також снаряди та бронетехніку.
Також Збройні сили України отримали другий зенітний артилерійський комплекс Skynex, а також боєприпаси та ракети до системи ППО Iris-T SLM. Кількість наданих ракет не була вказана.
Зеленський та Столтенберг зустрілися з офіцерами, що проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.
Завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – досвід захисту життя в сучасній війні,
Він також додав, що безпека, яку Україна забезпечує, "обовʼязково стане спільною безпекою всієї нашої Європи", коли приєднання України до Альянсу буде офіційно визнане правовим шляхом.
Момент удару по Одесі: дивіться відео
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у День прикордонника України привітав українських оборонців державного кордону з їхнім професійним святом та оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт".
Станом на ранок наступного дня після ракетного удару по Одесі 29 квітня відомо 32 постраждалих та 5 загиблих.
Голова ОВА Олег Кіпер близько 09:00 повідомив, що у регіоні оголошено день жалоби.
Удень російські війська атакували Харків КАБами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, у місті є два прильоти. Він також зазначив, що ворог бив по цивільних об'єктах. Попередньо, одна людина загинула, ще 7 – поранені.
Перші вибухи на півострові пролунали приблизно о 1:25. Відомо, що росіяни цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст. Вже під ранок російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район.
Окремо вони зазначали, що ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США.
Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що подробиці щодо ракети, якою вдарили росіяни по Одесі 29 квітня, ще уточнюються.
Попередньо, можна сказати, що це був касетний "Іскандер". Втім, Плетенчук каже, що варто дочекатися завершення всіх експертних заходів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що щойно Росія продемонструє бажання вести переговори, США точно "будуть там".
У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.
Станом на 30 квітня було ліквідовано 1250 окупантів протягом минулої доби, а також десятки танків та систем ППО.
Загальні втрати ворога сягнули понад 468 тисяч солдатів.
В тимчасово окупованому Криму оголошували про ракетну небезпеку, що викликало паніку по всьому півострову. Пізніше моніторингові канали повідомили про перші вибухи, які сталися не лише у Криму.
Непокійна ніч також пройшла у містах Джанкой, Октябрському та Гвардійському, розташованих неподалік від Сімферополя. Крім того, звуки вибухів чулися у місті Генічеськ, що належить до Херсонської області. Раніше також "тривожно" було і поблизу Маріуполя.